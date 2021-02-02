Робот Spot готовий до релізу: Вoston Dynamics показала все, на що він здатний

Робособак оснастили рукою-маніпулятором, щоб забезпечити додаткові можливості.

На своєму YouTube-каналі компанія Boston Dynamics опублікувала відео за участю робота-собаки Spot. Робопес продемонстрував свої здібності за допомогою руки-маніпулятора.

Spot, як видно з ролика, виконує різні завдання: піднімає речі з підлоги і складає їх у корзину, відкриває двері, перемикає рубильник на електрощиті, садить деревце, перетягує шлакоблок. Але він не тільки працює, а ще й розважається, стрибаючи на скакалці, а також пише крейдою на асфальті назву компанії-виробника.

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Варто зазначити, що робо-рука допомогла істотно розширити пул завдань. В описі до ролика йдеться, що поведінка робота на відео була запрограмована за допомогою нового API, що дозволяє виконувати команди як в автономному режимі, так і під час прямого контролю власника робота. В останньому випадку роботом можна керувати за допомогою планшета.

Другого січня Boston Dynamics проведе повноцінну презентацію нових можливостей робота-собаки Spot на своєму YouTube-каналі о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що робота Spot можна придбати за $ 75 тис. Продажі стартували влітку 2020 року і станом на жовтень 2020 року, згідно із заявою Boston Dynamics, було продано 260 моделей.

Нагадаємо, що в грудні минулого року компанія Boston Dynamics була продана південнокорейському автоконцерну Hyundai Motor Group за $ 880 млн (за деякими даними — за $ 1 млрд). У Hyundai хочуть розширити можливості робопса.

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