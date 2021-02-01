Смарт-часы, нейрошлемы и роботы-курьеры. Топ-7 гаджетов-2021

Не осталось такой сферы человеческой деятельности, где бы нам не понадобились электронные помощники и аксессуары. Фокус составил подборку самых любопытных гаджетов-2021.

Многих из нас пандемия коронавируса заставила пересмотреть привычки и даже изменить стиль жизни. Теперь мы больше работаем онлайн, там же развлекаемся и встречаемся с друзьями, а также стали усерднее заботиться о своем здоровье. И все это с гаджетами в руках: ноутбуками, планшетами, телефонами, смарт-часами.

Стив Возняк , сооснователь компании Apple

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С каждым днем эти девайсы становятся все умнее, а мы — зависимее от них. Потому, выбирая очередные гаджеты, обязательно обращайте внимание на сохранность и защиту в них личных данных пользователя, экологичность материалов и этичность бренда. Разобраться с этим поможет рейтинг самых опасных и безопасных устройств с точки зрения хранения личных данных. Его составили эксперты Mozilla Foundation, проанализировав работу 136 гаджетов разных категорий: детских игрушек-роботов, спортивных тренажеров, бытовой техники, системы "умный дом", а также мобильных телефонов, смарт-часов, трекеров и т. п. Прежде чем сделать покупку, рекомендуем ознакомиться с этим списком.

А сейчас давайте посмотрим, какими еще характеристиками должны обладать электронные устройства, популярность которых в 2021 году будет неоспоримой.

Гаджеты для здоровья: смарт-часы и смарт-маски

[ + – ] В 2021 в ходу будут мультифункциональные часы

Все гаджеты, имеющие ПО для отслеживания состояния нашего здоровья, а также оснащенные разного рода датчиками, станут самыми востребованными в 2021 году. Например, в ходу будут мультифункциональные часы типа Samsung Galaxy Watch 3, которые не только показывают время, но следят за самочувствием своих владельцев.

Модель имеет шагомер, измеряет водный баланс и кровяное давление, демонстрирует кардиограмму, анализирует сон. Часы также оборудованы персональным фитнес-тренером, предлагающим более 120 программ занятий фитнесом. Достаточно подключить часы к телевизору, и на экране появится тренер, за которым можно повторять упражнения, а также получить от него дельные советы.

Производитель предупреждает пользователей о том, что эти часы — не медицинское устройство, поэтому, если они сигнализируют о том, что с вашим здоровьем что-то не так, немедленно обратитесь к врачу.

[ + – ] Смарт-маска - тренд 2021 года

В тренде будут и смарт-маски многоразового использования с системой самоочищения, гидрофобным покрытием, ПО, определяющим уровень загрязнения воздуха. И это не фантастика. Такие устройства уже есть. Например, итальянский стартап Cliu предлагает смарт-маску с угольными фильтрами, способными защитить от вирусов и других вредных частиц, оснащённую датчиками контроля качества воздуха и поддержкой Bluetooth. Цена девайса на Indiegogo — $211.

Робототехника: беспилотные такси и роботы-курьеры

[ + – ] Беспилотные электротакси уже развозят грузы, а скоро будут ездить и с пассажирами

Смарт-кофеварки, холодильники, дверные звонки, люстры, пылесосы, детские игрушки — все эти роботы уже есть в наших домах. А будут еще и за их пределами. В США, Китае, Южной Корее запустили в эксплуатацию беспилотные электротакси. Так, в Сан-Франциско роботакси Zoox от компании Amazon с декабря 2020-го развозит грузы, а в скором времени услугами сервиса смогут воспользоваться люди. Пока это только несколько машин, ездящих по определенным маршрутам, но в 2021-м такой техники на дорогах станет больше.

В Сеуле успешные испытания прошла летающая модель Ehang EH216 — беспилотное такси пролетело около 50 км за 7 минут и успешно приземлилось. Правда, люди пока не рискуют становиться пассажирами такси-дрона, поэтому на борту был мешок с рисом весом 80 кг.

[ + – ] Роботф-курьеры - это ближайшее будущее, а кое-где уже и настоящее

По улицам мегаполисов также будут колесить роботы-курьеры, обеспечивая супербесконтактную доставку. Так, в Сеуле с ноября 2020-го работает служба доставки товаров LG Cloi Servebot. Загрузив специальное приложение KakaoTalk, можно обратиться к данному сервису, отправив список покупок, указав ваше местоположение и оплатив товары онлайн. Электронный доставщик приедет в магазин, там продавец-консультант ознакомится со списком, погрузит необходимое в специальные ящики, встроенные в корпус робота, и он все это привезет вам прямо к двери квартиры. Роботы-курьеры умеют пользоваться лифтом, обладают грузоподъемностью до 45 кг, оснащены тремя ящиками для транспортировки продуктов. Действуют они пока только в одном районе Сеула и только в супермаркетах сети GS25. Но если сервис будет востребованным, его география расширится.

Популярные гаджеты для виртуальной и дополненной реальности

[ + – ] Виртуальная и дополненная реальность интересует не только геймеров

Ранее устройства, благодаря которым можно попасть в виртуальную (VR) и дополненную (AR) реальность, считались must have только для геймеров. Но сегодня эти технологии активно используются в таких сферах, как медицина, образование, маркетинг, путешествия, ретейл. Именно поэтому VR-очки, VR-шлемы и даже специальная VR-мебель станут неотъемлемой частью нашего быта. Эти девайсы и специальное программное обеспечение сделали возможными "примерку" нового интерьера/прически/макияжа/кроссовок, виртуальное посещение магазинов электроники и даже путешествия на огромные расстояния, не выходя из комнаты.

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Инженеры из Технологического университета Тоёхаси (Япония) создали систему виртуальной реальности, способную передавать информацию об окружающем мире сразу несколькими способами. Центральный элемент системы — VR-кресло, которое может сдвигаться в трех направлениях и имитировать чувство перемещения при ходьбе. Кроме того, в кресле есть четыре привода, двигающие руками и ногами пользователя, имитируя ходьбу до мелочей, — человек даже ощущает стопами мини-вибрацию, как при реальной ходьбе. А чтобы обеспечить пользователю полнейший эффект присутствия, на него надевают шлем, очки и жилет со встроенными виброактуаторами.

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Читая мысли: сенсоры и нейрошлемы

[ + – ] электрокар

В декабре 2020-го журналисты издания BuzzFeed получили инсайдерскую информацию от сотрудника компании Facebook, пожелавшего остаться анонимным. Это аудио, записанное в ходе встречи топ-менеджмента с сотрудниками, на котором отчетливо слышно, как Майк Шропфер, глава технологического отдела Facebook, объясняет принципы работы нейронного сенсора, считывающего и преобразовывающего мысли в примитивные компьютерные команды. Для этого компания разрабатывает нейрошлем, с помощью которого можно будет набирать текст, играть в игры и серфить в интернете, не касаясь клавиатуры. Со слов Шропфера, прототип находится на стадии завершения. Дело за малым: решить вопросы, связанные с безопасностью пользовательских данных.

"Новый продукт должен соответствовать высоким стандартам, чтобы люди смогли доверять ему. Крайне важно просчитать и предотвратить все риски, чтобы устройство не было использовано в преступных целях", — отметил он.

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Но Facebook не одинок. Компания Nissan в конце 2020-го презентовала концепт электрокара GTR-X, имеющего X-образную форму и столь низкий и узкий корпус, что водитель в нем располагается, лежа на животе. Но главное то, что это авто будет управляться силой мысли! Такой вид управления инженеры намерены обеспечить при помощи шлема и подключенного к нему передатчика, расположенного на верхней панели автомобиля. Как объясняют разработчики, передатчик будет преобразовывать исходящие от мозга пилота сигналы в команды для бортового компьютера. Он будет соединен с особым плазменным энергетическим ядром, обеспечивающим обратную связь автомобиля с водителем.

В Nissan говорят, что электромобиль с нейронными девайсами на борту появится в 2050-м, но если Facebook создаст качественный прототип нейрошлема в 2021-м, то GTR-X на дорогах мы наверняка увидим гораздо раньше.