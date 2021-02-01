Смарт-годинники, нейрошоломи та роботи-кур'єри. Топ-7 гаджетів-2021

Не залишилося такої сфери людської діяльності, де б нам не знадобилися електронні помічники та аксесуари. Фокус склав добірку найцікавіших гаджетів-2021.

Багатьох з нас пандемія коронавірусу змусила переглянути звички і навіть змінити стиль життя. Тепер ми більше працюємо онлайн, там само розважаємося і зустрічаємося з друзями, а також стали старанніше дбати про своє здоровʼя. І все це з гаджетами в руках: ноутбуками, планшетами, телефонами, смарт-годинниками.

Стів Возняк , співзасновник компанії Apple

"Ніколи не довіряй комп'ютеру, який ти не можеш викинути у вікно"

З кожним днем ці девайси стають розумнішими, а ми — залежнішими від них. Тому, вибираючи чергові гаджети, обовʼязково звертайте увагу на збереження і захист в них особистих даних користувача, екологічність матеріалів та етичність бренду. Розібратися з цим допоможе рейтинг найнебезпечніших і безпечних пристроїв з точки зору зберігання особистих даних. Його склали експерти Mozilla Foundation, проаналізувавши роботу 136 гаджетів різних категорій: дитячих іграшок-роботів, спортивних тренажерів, побутової техніки, системи "розумний будинок", а також мобільних телефонів, смарт-годинників, трекерів і т. п. Перш ніж зробити покупку, рекомендуємо ознайомитися з цим списком.

А зараз давайте подивимося, якими ще характеристиками повинні володіти електронні пристрої, популярність яких у 2021 році буде незаперечною.

Гаджети для здоровʼя: смарт-годинники і смарт-маски

[ + – ] У 2021 ходу будуть багатофункціональні годинники

Всі гаджети, які мають ПЗ для відстеження стану нашого здоровʼя, а також оснащені різного типу датчиками, стануть найбільш потрібними у 2021 році. Наприклад, в ходу будуть багатофункціональні годинники типу Samsung Galaxy Watch 3, які не тільки показують час, але стежать за самопочуттям своїх власників.

Модель має крокомір, вимірює водний баланс і кровʼяний тиск, демонструє кардіограму, аналізує сон. Годинники також обладнані персональним фітнес-тренером, який пропонує більше 120 програм занять фітнесом. Досить підключити годинник до телевізора, і на екрані зʼявиться тренер, за яким можна повторювати вправи, а також отримати від нього слушні поради.

Виробник попереджає користувачів про те, що ці годинники — не медичний пристрій, тому, якщо вони сигналізують про те, що з вашим здоровʼям щось не так, негайно зверніться до лікаря.

[ + – ] Смарт-маска — тренд 2021 року

В тренді будуть і смарт-маски багаторазового використання з системою самоочищення, гідрофобним покриттям, ПЗ, що визначає рівень забруднення повітря. І це не фантастика. Такі пристрої вже є. Наприклад, італійський стартап Cliu пропонує смарт-маску з вугільними фільтрами, здатними захистити від вірусів та інших шкідливих часток, оснащену датчиками контролю якості повітря і підтримкою Bluetooth. Ціна девайса на Indiegogo — $211.

Робототехніка: безпілотні таксі і роботи-курʼєри

[ + – ] Безпілотні електротаксі вже розвозять вантажі, а скоро будуть їздити і з пасажирами

Смарт-кавоварки, холодильники, дверні дзвінки, люстри, пилососи, дитячі іграшки — всі ці роботи вже є в наших будинках. А будуть ще й за їх межами. У США, Китаї, Південній Кореї запустили в експлуатацію безпілотні електротаксі. Так, у Сан-Франциско роботаксі Zoox від компанії Amazon з грудня 2020-го розвозить вантажі, а незабаром послугами сервісу зможуть скористатися люди. Поки це тільки кілька машин, що їздять за визначеними маршрутами, але у 2021-му такої техніки на дорогах побільшає.

У Сеулі успішні випробування пройшла літаюча модель Ehang EH216 — безпілотне таксі пролетіло близько 50 км за 7 хвилин і успішно приземлилося. Щоправда, люди поки не ризикують ставати пасажирами таксі-дрона, тому на борту був мішок з рисом вагою 80 кг.

[ + – ] Роботф-кур'єри — це найближче майбутнє, а десь вже і сьогодення

Вулицями мегаполісів також їздитимуть роботи-курʼєри, забезпечуючи супербезконтактну доставку. Так, в Сеулі з листопада 2020 го працює служба доставки товарів LG Cloi Servebot. Завантаживши спеціальну програму KakaoTalk, можна звернутися до вказаного сервісу, відправивши список покупок, вказавши ваше місце розташування і сплативши за товари онлайн. Електронний постачальник приїде в магазин, там продавець-консультант ознайомиться зі списком, завантажить необхідне в спеціальні ящики, вбудовані в корпус робота, і він все це привезе вам прямісінько до дверей квартири. Роботи-курʼєри вміють користуватися ліфтом, мають вантажопідйомність до 45 кг, оснащені трьома ящиками для транспортування продуктів. Діють вони поки тільки в одному районі Сеула і тільки в супермаркетах мережі GS25. Але якщо сервіс буде необхідним, його географія розшириться.

Популярні гаджети для віртуальної та доповненої реальності

[ + – ] Віртуальна і доповнена реальність цікавить не тільки геймерів

Раніше пристрої, завдяки яким можна потрапити в віртуальну (VR) і доповнену (AR) реальність, вважалися must have тільки для геймерів. Але сьогодні ці технології активно використовуються в таких сферах, як медицина, освіта, маркетинг, подорожі, ритейл. Саме тому VR-окуляри, VR-шоломи і навіть спеціальна VR-меблі стануть невідʼємною частиною нашого побуту. Ці девайси і спеціальне програмне забезпечення зробили можливими "примірку" нового інтерʼєру/зачіски/макіяжу/кросівок, віртуальне відвідування магазинів електроніки та навіть подорожі на величезні відстані, не виходячи з кімнати.

Інженери з Технологічного університету Тойохасі (Японія) створили систему віртуальної реальності, здатну передавати інформацію про навколишній світ відразу декількома способами. Центральний елемент системи — VR-крісло, яке може зрушуватися у трьох напрямках та імітувати почуття переміщення при ходьбі. Крім того, в кріслі є чотири приводи, що рухають руками і ногами користувача, імітуючи ходьбу до дрібниць, — людина навіть відчуває стопами міні-вібрацію, як при реальній ходьбі. А щоб забезпечити користувачеві цілковитий ефект присутності, на нього надягають шолом, окуляри і жилет з вбудованими віброактуаторами.

Хочете опинитися в горах, лісі, на морі? Не проблема — одне натискання кнопки, і ви вже там.

Читаючи думки: сенсори і нейрошоломи

[ + – ] електрокар

У грудні 2020 го журналісти видання BuzzFeed отримали інсайдерську інформацію від співробітника компанії Facebook, який побажав залишитися анонімним. Це аудіо, записане під час зустрічі топ-менеджменту зі співробітниками, на якому чітко чутно, як Майк Шропфер, голова технологічного відділу Facebook, пояснює принципи роботи нейронного сенсора, що зчитує і перетворює думки в примітивні компʼютерні команди. Для цього компанія розробляє нейрошолом, за допомогою якого можна буде набирати текст, грати в ігри і серфити в інтернеті, не торкаючись клавіатури. За словами Шропфера, прототип знаходиться на стадії завершення. Справа за малим: вирішити питання, повʼязані з безпекою призначених для користувача даних.

"Новий продукт повинен відповідати високим стандартам, щоб люди змогли довіряти йому. Вкрай важливо прорахувати і запобігти усім ризикам, щоб пристрій не використали у злочинних цілях", — зазначив він.

Але Facebook не сам. Компанія Nissan в кінці 2020-го презентувала концепт електрокара GTR-X, що має X-подібну форму і настільки низький і вузький корпус, що водій в ньому розташовується, лежачи на животі. Але головне те, що це авто керуватиметься силою думки! Такий вид управління інженери мають намір забезпечити за допомогою шолома і підключеного до нього передавача, розташованого на верхній панелі автомобіля. Як пояснюють розробники, передавач перетворюватиме вихідні від мозку пілота сигнали в команди для бортового компʼютера. Він буде зʼєднаний з особливим плазмовим енергетичним ядром, що забезпечує зворотний звʼязок автомобіля з водієм.

У Nissan кажуть, що електромобіль з нейронними девайсами на борту зʼявиться у 2050-му, але якщо Facebook створить якісний прототип нейрошолома у 2021-му, то GTR-X на дорогах ми напевно побачимо набагато раніше.