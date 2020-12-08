Итоги 2020 года: The Guardian назвал 10 лучших гаджетов по мнению потребителей

Девайсы оценивала британская организация защиты прав потребителей "Which?".

Организация защиты прав потребителей "Which?" (Великобритания) протестировала множество технологичных новинок, вышедших на рынок в 2020 году, и выбрала 10 лучших устройств, цена которых соответствует качеству. Об этом сообщает издание theguardian.com.

Наушники Apple AirPods Pro

[ + – ] Наушники Apple AirPods Pro Фото: Chris Welch / The Verge

Первое место в то-10 лучших гаджетов 2020 года получили наушники Apple AirPods Pro. В организации отметили, что данное устройство обладает прекрасными свойствами шумоподавления, благодаря чему звучание становится очень чистым. Цена: $290.

Пылесос Halo Capsule

[ + – ] Беспроводной эко-телефон Halo Capsule Фото: Halo

Беспроводной пылесос Halo Capsule, оснащенный фильтрами из углеродного волокна, предназначенными для вторичной переработки, а также имеющий биоразлагаемые пакеты и сменные батареи, был поставлен на второе место, как самый экологичный девайс для дома. Цена: $331.

Электрокар Kia Soul

[ + – ] Полностью электрический автомобиль Kia Soul Фото: Kia

На третьем месте оказался полностью электрический автомобиль модели Kia Soul от Kia. Авто способно преодолеть расстояние в 242 мили (почти 390 км) без подзарядки, поэтому ему также присудили статус одного из самых экологически чистых устройств. Приобрести его можно за $49 607.

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Фото: true-tech.net

Мобильный телефон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G расположился на четвертом месте рейтинга. Независимые эксперты отметили, что гаджет имеет большой объем памяти: "больше, чем у некоторых ноутбуков". Также впечатляют и пять высокотехнологичных объективов на борту. Но более всего тестировщикам понравилось продуманное юзабилити: "Создается впечатление, будто телефон читает ваши мысли", — констатировали они. Продается смартфон за $1596.

Телевизор LG OLED48CX6LB

[ + – ] Телевизор модели LG OLED48CX6LB Фото: LG

И замыкает пятерку лидеров 48-дюймовый OLED-телевизор от LG — LG OLED48CX6LB. В Великобритании он считается одним из лучших устройств своего класса. "Качество изображения и звука не имеет себе равных", — заявили эксперты. Цена — $1980.

Духовой шкаф Hisense BI5228PXUK

[ + – ] Встраиваемая духовка от Hisense Фото: Hisense

Встраиваемый духовой шкаф Hisense BI5228PXUK — на шестой ступени. Это устройство тестировщики посчитали одним из самых выгодных приобретений. Стоит относительно недорого ($465) и готовит хорошо.

Камера TP-Link Kasa KC200

[ + – ] Камера внешнего наблюдения TP-Link Kasa KC200 Фото: the-ambient.com

Беспроводная камера видеонаблюдения TP-Link Kasa KC200 — на седьмом месте. Девайс выбрали за то, что он имеет сбалансированные цену ( $106) и качество. "Эта модель не уступает лучшим флагманам в своей категории, но стоит значительно дешевле", — подчеркнули в "Which?".

Холодильник LG GBB92STAXP

[ + – ] Холодильник модели GBB92STAXP от LG Фото: LG

Холодильник LG GBB92STAXP с морозильной камерой находится на восьмом месте топ-10. Он обладает хорошей вместительностью, оснащен морозильной камерой, не реагирует на резкие перепады температур. За эти качества его признали самым надежным. Его цена — $1328.

Посудомоечная машина Siemens SN658D01NG

[ + – ] Экономная посудомоечная машина Siemens SN658D01NG Фото: Siemens

Посудомоечная машина Siemens SN658D01NG получила не только девятое место в списке, но и маркировку "Eco Buy" за то, что умеет экономно расходовать воду и электроэнергию. Стоит модель $929.

Кондиционер Challenge 7K

[ + – ] Портативный и тихий кондиционер Фото: theairgeeks.com

Компактный и тихий кондиционер Challenge 7K также входит в десятку лучших устройств. Он охлаждает помещение в рекордно сжатые сроки, работает практически бесшумно и имеет доступный ценник — $465.

Ранее мы публиковали рейтинг самых опасных устройств, составленный Mozilla Foundation. В него вошли детские игрушки, фитнес-трекеры, планшеты, смарт-колонки, "умные" звонки, камеры внешнего наблюдения и даже кофеварка.