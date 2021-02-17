Розробники. Хто створює електронних гуманоїдів: хірургів і дослідників, здатних замінити людей

Уже сьогодні аандроїди читають лекції, грають у кіно, освоюють Марс і отримують громадянство. Хто їх цьому навчив?

Сьогодні нікого не здивуєш новинами про випробування літальних безпілотних таксі, про запуск у великих містах служби роботів-кур'єрів, які забезпечують безконтактну доставку, і продаж побутової робототехніки, що допомагає впоратися з домашньою рутиною. Штучний інтелект, красиво "запакований" у білий пластик і оснащений дисплеєм, що зображує міміку, вхід до багатьох будинків, офісів, складських приміщень, а на фабриках і заводах конвеєрне виробництво без них просто зупинилося б.

Добре це чи погано, але факт залишається фактом: роботи проникають в усі сфери нашого життя, і до 2030 року через це в одній тільки Японії число робочих місць скоротиться на 2,4 млн (дані Дослідницького інституту Mitsubishi). Тому знайомимо вас з кількома компаніями й інженерами, завдяки яким робототехніка стає затребуваною, незамінною і навіть улюбленою.

Хіросі Ішігуро: "тато" роботів-гуманоїдів

Один з найвідоміших людиноподібних роботів сьогодні — це Софія, створена американо-гонконгською компанією Hanson Robotics. Її спроектували таким чином, щоб вона вчилася і адаптувалася до поведінки людей, працювала з ними. У 2017 році Софія навіть примудрилася отримати громадянство і тепер є підданою Саудівської Аравії. Але ні її, ні подібних їй роботів-гуманоїдів не було б, якби не японський учений і робототехнік Хіросі Ішігуро. Саме він задає тон у сфері проектування аандроїдів.

У 2005 році вчений створив робота-секретаря собі в допомогу. Начебто нічого дивного для людини, що спеціалізується в роботобудуванні, проте його проект став проривом, тому що робот був дуже схожий на живу людину. Рік по тому Хіросі Ішігуро знову всіх здивував, презентувавши робота, який був його власною копією, — Geminoid HI-1.

"Я професор Осакського університету і тепер можу відправляти замість себе читати лекції копію-аандроїда — усе одно підміни практично ніхто не помітить, — жартує Ішігуро.

[ + – ] Geminoid HI-1 — точна копія свого творця

Geminoid HI-1 не тільки схожий як дві краплі води на свого творця, але здатний повністю замінити його: робот дійсно читав лекції для студентів Осакського університету, коли професор Ішігуро був відсутній. А ще він дійсно має частинку вченого — його волосся, хоча шкірою йому служить силіконовий каучук.

В одному з інтерв'ю вчений також розповів, що створив робота-співачку на замовлення однієї заможної китаянки, яка попросила зробити для неї свою точну копію. Ідея полягає в тому, що поки робот бере участь у виснажливих концертах і турне, його власниця пожинає плоди популярності, роздаючи інтерв'ю і знімаючись для глянцевих журналів.

"Розробка і виготовлення одного робота коштує приблизно $ 100 тис. Але це зміниться, адже колись автомобілі, комп'ютери і мобільні телефони теж були дуже дорогими, а сьогодні кожен може дозволити собі якщо не авто, то вже точно смартфон", — міркує японський учений .

Робот-співачка з Китаю — не єдина електронна артистка. У 2020-му світ облетіла новина про те, що робот-гуманоїд Еріка, спроектований Хіросі Ішігуро, зіграє в кіно (бюджет фільму — $ 70 млн).

"Упевнений, що років через 10 більшість людей будуть мати роботів-помічників. І життя без них уже неможливо буде уявити, як зараз ми не можемо уявити його без ноутбуків і смартфонів", — резюмує Хіросі Ішігуро.

Boston Dynamics: Конструктори найдосконаліших робокінцівок

У грудні 2020-го мережу підірвав танець роботів Atlas, Handle і Spot. Їх створили інженери і програмісти з компанії Boston Dynamics. І якщо ви нічого не чули про цю компанію, то їхнього робота-собаку Spot бачили точно. Нещодавно її відрядили досліджувати Чорнобильську зону, а після модифікації з прокачаною системою штучного інтелекту готують до закидання на Марс, щоб зібрати там якомога більше даних про цю планету.

[ + – ] Роботи танцюють — відео, яке облетіло весь світ

Однак, мало кому відомо, що улюблений нами робопес з'явився завдяки робототехніку Марку Райберту і Управлінню перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Так-так, біля витоків робота-дослідника стояли військові. У 2005 році Boston Dynamics, заснована Райбертом, отримала замовлення від DARPA розробити прототип допоміжного роботизованого транспорту для сухопутних військ, здатний пересуватися по сильнопересіченій місцевості. Так з'явився перший робопес BigDog, який був у змозі переносити до 150 кг вантажу зі швидкістю до 6,4 км/год і долати ухил до 35 °.

[ + – ] Робопес — творіння Boston Dynamics

Ученим і військовим припали до смаку ходові здатності пристрою. Пізніше в Boston Dynamics взялися вдосконалити модель, випустивши легшого і маневренного робопса на прізвисько Spot, який може освоїти будь-яку місцевість за допомогою стереокамер з кутом огляду 360 °.

Потім були створені супершвидкий Cheetah (максимальна швидкість — 45 км/г), міні-робот для досліджень LittleDog і шестиногий RiSE, здатний дертися по стінах, деревах та огорожах. Вінцем творіння став двоногий робот, створений для випробувань засобів індивідуального захисту. Його антропоморфні здібності вражають, тому що він рухається в точності як людина. Ім'я йому PETMAN, але його прототипом була не мавпа, а робособака BigDog.

Нещодавно SoftBank, нинішній власник Boston Dynamics, продав компанію південнокорейському автоконцерну Hyundai за $ 921 млн. Кажуть, що в Hyundai хочуть розробити автомобіль-постачальник і автомобіль-рятувальник, які зможуть трансформувати колеса в ноги, як у BigDog, щоб подолати перешкоди у вигляді сходів, бездоріжжя і навіть руїн.

Дистанційна хірургія з елементами VR: Vicarious Surgical

Роботизація хірургії — відносно молодий напрямок, що бере початок у 1985 році, коли канадські вчені презентували і використовували на практиці електронного помічника Arthrobot. Він допомагав в маніпулюванні і позиціюванні ноги пацієнта голосовою командою. Протягом року з його участю провели понад 60 артроскопічних хірургічних процедур. Як то кажуть, далі — більше, і сьогодні ми маємо технології, що дозволяють проводити складні операції на відстані.

Один з лідерів віртуалізації і роботизації хірургії — Vicarious Surgical з Чарльзтауна (штат Массачусетс, США). Ця компанія була заснована сім років тому випускниками Массачусетського технологічного інституту Адамом Саксом і Семмі Халіфом. З тих пір розробники займаються мініатюризацією хірургічної робототехніки, а також впровадженням VR-технологій в усі процеси.

[ + – ] Роботи-хірурги — це нормально

Наприклад, надягнувши гарнітуру віртуальної реальності Oculus Rift, досвідчений лікар може не тільки керувати діями робота, але бачити людське тіло зсередини, оскільки робот оснащений камерами. Операція проходить таким чином: лікар встановлює зв'язок з роботом за допомогою спеціального програмного забезпечення і VR-гарнітури. Потім за його командою робиться невеликий розріз, наприклад, черевної порожнини. Датчики і камери фіксують усе, що відбувається всередині тіла пацієнта, і цю картинку хірург бачить у форматі 3D. Керуючи на відстані рухами робота і контролюючи всі процеси, лікар може прооперувати пацієнта, перебуваючи в сотнях кілометрів від нього. Головна умова — інтернет-з'єднання відмінної якості.

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Влітку 2020 року Vicarious Surgical залучила $ 13,2 млн інвестицій. Ці кошти допоможуть розробити і комерціалізувати продукт, який буде застосовуватися в малоінвазивній хірургії, де місце втручання в організм і ступінь травмування тканин мінімальні. Основна мета засновників та інвесторів Vicarious Surgical полягає в тому, щоб знизити вартість складних операцій з доступом до кращих хірургів за допомогою дистанційних технологій.