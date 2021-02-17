Розробники. Хто створює електронних гуманоїдів: хірургів і дослідників, здатних замінити людей
Уже сьогодні аандроїди читають лекції, грають у кіно, освоюють Марс і отримують громадянство. Хто їх цьому навчив?
Сьогодні нікого не здивуєш новинами про випробування літальних безпілотних таксі, про запуск у великих містах служби роботів-кур'єрів, які забезпечують безконтактну доставку, і продаж побутової робототехніки, що допомагає впоратися з домашньою рутиною. Штучний інтелект, красиво "запакований" у білий пластик і оснащений дисплеєм, що зображує міміку, вхід до багатьох будинків, офісів, складських приміщень, а на фабриках і заводах конвеєрне виробництво без них просто зупинилося б.
Добре це чи погано, але факт залишається фактом: роботи проникають в усі сфери нашого життя, і до 2030 року через це в одній тільки Японії число робочих місць скоротиться на 2,4 млн (дані Дослідницького інституту Mitsubishi). Тому знайомимо вас з кількома компаніями й інженерами, завдяки яким робототехніка стає затребуваною, незамінною і навіть улюбленою.
Хіросі Ішігуро: "тато" роботів-гуманоїдів
Один з найвідоміших людиноподібних роботів сьогодні — це Софія, створена американо-гонконгською компанією Hanson Robotics. Її спроектували таким чином, щоб вона вчилася і адаптувалася до поведінки людей, працювала з ними. У 2017 році Софія навіть примудрилася отримати громадянство і тепер є підданою Саудівської Аравії. Але ні її, ні подібних їй роботів-гуманоїдів не було б, якби не японський учений і робототехнік Хіросі Ішігуро. Саме він задає тон у сфері проектування аандроїдів.
У 2005 році вчений створив робота-секретаря собі в допомогу. Начебто нічого дивного для людини, що спеціалізується в роботобудуванні, проте його проект став проривом, тому що робот був дуже схожий на живу людину. Рік по тому Хіросі Ішігуро знову всіх здивував, презентувавши робота, який був його власною копією, — Geminoid HI-1.
"Я професор Осакського університету і тепер можу відправляти замість себе читати лекції копію-аандроїда — усе одно підміни практично ніхто не помітить, — жартує Ішігуро.
Geminoid HI-1 не тільки схожий як дві краплі води на свого творця, але здатний повністю замінити його: робот дійсно читав лекції для студентів Осакського університету, коли професор Ішігуро був відсутній. А ще він дійсно має частинку вченого — його волосся, хоча шкірою йому служить силіконовий каучук.
В одному з інтерв'ю вчений також розповів, що створив робота-співачку на замовлення однієї заможної китаянки, яка попросила зробити для неї свою точну копію. Ідея полягає в тому, що поки робот бере участь у виснажливих концертах і турне, його власниця пожинає плоди популярності, роздаючи інтерв'ю і знімаючись для глянцевих журналів.
"Розробка і виготовлення одного робота коштує приблизно $ 100 тис. Але це зміниться, адже колись автомобілі, комп'ютери і мобільні телефони теж були дуже дорогими, а сьогодні кожен може дозволити собі якщо не авто, то вже точно смартфон", — міркує японський учений .
Робот-співачка з Китаю — не єдина електронна артистка. У 2020-му світ облетіла новина про те, що робот-гуманоїд Еріка, спроектований Хіросі Ішігуро, зіграє в кіно (бюджет фільму — $ 70 млн).
"Упевнений, що років через 10 більшість людей будуть мати роботів-помічників. І життя без них уже неможливо буде уявити, як зараз ми не можемо уявити його без ноутбуків і смартфонів", — резюмує Хіросі Ішігуро.
Boston Dynamics: Конструктори найдосконаліших робокінцівок
У грудні 2020-го мережу підірвав танець роботів Atlas, Handle і Spot. Їх створили інженери і програмісти з компанії Boston Dynamics. І якщо ви нічого не чули про цю компанію, то їхнього робота-собаку Spot бачили точно. Нещодавно її відрядили досліджувати Чорнобильську зону, а після модифікації з прокачаною системою штучного інтелекту готують до закидання на Марс, щоб зібрати там якомога більше даних про цю планету.
Однак, мало кому відомо, що улюблений нами робопес з'явився завдяки робототехніку Марку Райберту і Управлінню перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Так-так, біля витоків робота-дослідника стояли військові. У 2005 році Boston Dynamics, заснована Райбертом, отримала замовлення від DARPA розробити прототип допоміжного роботизованого транспорту для сухопутних військ, здатний пересуватися по сильнопересіченій місцевості. Так з'явився перший робопес BigDog, який був у змозі переносити до 150 кг вантажу зі швидкістю до 6,4 км/год і долати ухил до 35 °.
Ученим і військовим припали до смаку ходові здатності пристрою. Пізніше в Boston Dynamics взялися вдосконалити модель, випустивши легшого і маневренного робопса на прізвисько Spot, який може освоїти будь-яку місцевість за допомогою стереокамер з кутом огляду 360 °.
Потім були створені супершвидкий Cheetah (максимальна швидкість — 45 км/г), міні-робот для досліджень LittleDog і шестиногий RiSE, здатний дертися по стінах, деревах та огорожах. Вінцем творіння став двоногий робот, створений для випробувань засобів індивідуального захисту. Його антропоморфні здібності вражають, тому що він рухається в точності як людина. Ім'я йому PETMAN, але його прототипом була не мавпа, а робособака BigDog.
Нещодавно SoftBank, нинішній власник Boston Dynamics, продав компанію південнокорейському автоконцерну Hyundai за $ 921 млн. Кажуть, що в Hyundai хочуть розробити автомобіль-постачальник і автомобіль-рятувальник, які зможуть трансформувати колеса в ноги, як у BigDog, щоб подолати перешкоди у вигляді сходів, бездоріжжя і навіть руїн.
Дистанційна хірургія з елементами VR: Vicarious Surgical
Роботизація хірургії — відносно молодий напрямок, що бере початок у 1985 році, коли канадські вчені презентували і використовували на практиці електронного помічника Arthrobot. Він допомагав в маніпулюванні і позиціюванні ноги пацієнта голосовою командою. Протягом року з його участю провели понад 60 артроскопічних хірургічних процедур. Як то кажуть, далі — більше, і сьогодні ми маємо технології, що дозволяють проводити складні операції на відстані.
Один з лідерів віртуалізації і роботизації хірургії — Vicarious Surgical з Чарльзтауна (штат Массачусетс, США). Ця компанія була заснована сім років тому випускниками Массачусетського технологічного інституту Адамом Саксом і Семмі Халіфом. З тих пір розробники займаються мініатюризацією хірургічної робототехніки, а також впровадженням VR-технологій в усі процеси.
Наприклад, надягнувши гарнітуру віртуальної реальності Oculus Rift, досвідчений лікар може не тільки керувати діями робота, але бачити людське тіло зсередини, оскільки робот оснащений камерами. Операція проходить таким чином: лікар встановлює зв'язок з роботом за допомогою спеціального програмного забезпечення і VR-гарнітури. Потім за його командою робиться невеликий розріз, наприклад, черевної порожнини. Датчики і камери фіксують усе, що відбувається всередині тіла пацієнта, і цю картинку хірург бачить у форматі 3D. Керуючи на відстані рухами робота і контролюючи всі процеси, лікар може прооперувати пацієнта, перебуваючи в сотнях кілометрів від нього. Головна умова — інтернет-з'єднання відмінної якості.Важливо
Влітку 2020 року Vicarious Surgical залучила $ 13,2 млн інвестицій. Ці кошти допоможуть розробити і комерціалізувати продукт, який буде застосовуватися в малоінвазивній хірургії, де місце втручання в організм і ступінь травмування тканин мінімальні. Основна мета засновників та інвесторів Vicarious Surgical полягає в тому, щоб знизити вартість складних операцій з доступом до кращих хірургів за допомогою дистанційних технологій.