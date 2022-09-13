За $44 млрд: акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску

Акціонери погодилися на ціну $54,20 за акцію, хоча ще вчора акції торгувалися $42 за штуку. Це стало формальним завершенням спірної угоди.

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Сьогодні, 13 вересня, акціонери Twitter схвалили пропозицію американського мільярдера, голови компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про придбання компанії за $44 млрд. Це стало формальним завершенням спірної угоди. Про це пише The Washington Post.

Як стало відомо, акціонери погодилися на ціну $54,20 за акцію, тобто схвалили квітневу пропозицію бізнесмена. Тим часом учора одну акцію оцінювали у $42.

Що було перед цим

25 квітня рада директорів компанії Twitter погодилася продати соціальну мережу Ілону Маску за суму $44 млрд. Згідно з угодою, акціонери повинні отримати $54,20 готівкою за кожну акцію Twitter, що належить їм.

Проте 8 липня американський мільярдер повідомив, що хоче розірвати угоду. Як розповів бізнесмен, він не отримав від компанії реальної інформації про кількість фейкових облікових записів у соцмережі.

У результаті канцлерський суд американського штату Делавер призначив на 17 жовтня перше засідання за позовом Twitter до Маска через його відмову купувати сервіс мікроблогів. Розгляд хочуть завершити за п'ять днів на прохання юристів компанії.

Сьогоднішнє голосування акціонерів Twitter відбулося після того, як вранці у Сенаті виступив ексглава служби безпеки компанії Пейтер Затко. Він, зокрема, заявляє про серйозні порушення у системі безпеки соцмережі.

Маск, зі свого боку вважає, що заяви Затко є достатньою підставою для того, щоб розірвати угоду з Twitter про покупку. Раніше у західних ЗМІ також повідомлялося, що Затко має виступити і під час розгляду в суді. Адвокати Маска впевнені, що колишній співробітник компанії допоможе їм виграти цю справу.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Ілон Маск купив частку у Twitter і став найбільшим акціонером компанії. Вартість акцій відразу ж зросла, завдяки чому статки бізнесмена зросли на $1,1 млрд. Незабаром після цього він погодився приєднатися до правління Twitter, але потім відмовився.