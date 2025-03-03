Едят в ресторане: Маск раскритиковал встречу Зеленского и европейцев в Лондоне (скриншот)

Сообщение Илона Маска с критикой европейского саммита в Лондоне увидело 82 млн пользователей соцсети X. Под сообщением — десятки комментариев в поддержку политики США и высмеиванием действий президента Владимира Зеленского.

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Американский миллиардер и новый чиновник президента Соединенных Штатов Америки Илон Маск отреагировал на встречу европейских лидеров на саммите, который 2 марта состоялся в Лондоне. Миллиардер сравнил войну с шахматами, а встречу — с обедом в ресторане со звездами Мишлен. Сообщение Маска в соцсети X (Twitter) появилось вечером 2 марта.

Миллиардер опубликовал изображение шахматной доски, на которой лежат окровавленные шахматные фигуры. Рядом с шахматной доской — другие фигуры, сидящие за отдельным столом, на котором стоят будто бы какие-то блюда. В тексте Маска говорится о том, что вот такая реальность войны. Также чиновник Белого дома отметил, что пока идет война, другие люди наслаждаются жизнью.

"Лидеры и дипломаты наслаждаются мишленовскими блюдами, а солдаты гибнут в окопах", — написал миллиардер, который владеет 380 млрд долл. и является самым богатым человеком мира.

Сообщение Маска просмотрело 82 млн пользователей X, из них 735 тыс. поставили лайк (0,8%), а 90 тыс. — сделали репост. Под сообщением — комментарии единомышленников миллиардера, которые критикуют попытки европейцев добиться мира в Украине.

Илон Маск — сообщение о встрече в Лондоне 2 марта Фото: Скриншот

Илон Маск — детали

Отметим, Маск отреагировал на саммит лидеров европейских стран, который 2 марта состоялся в Лондоне и в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Миллиардер опубликовал три сообщения, посвященные войне и переговорам. Кроме замечания о "ресторанах Мишлен", он написал о якобы снижении поддержки украинского президента среди американцев и о том, что Украине нужно "искать мир" и соглашаться на все, чтобы не гибли люди. Также он вспомнил, что призывал к капитуляции с первых дней российского вторжения.

Тем временем в Лондоне состоялся саммит с участием президент Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, с королем Великобритании Чарльзом III, а также руководителями Европейского Союза. По итогам встречи европейцы решили, что будут помогать Украине противостоять вторжению РФ, но все же постараются найти взаимопонимание с США.

Саммит состоялся через два дня после визита Зеленского в Вашингтон с целью заключения соглашения о редкоземельных металлах и других украинских ресурсах. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский политик подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, поскольку в Кремле более 20 раз нарушали договоренности. Кроме того, заявлений Трампа о мире не достаточно для того, чтобы украинцы не попали под следующий удар РФ. После этого Зеленский попал под ливень обвинений и претензий президента и вице-президента США и был вынужден покинуть Белый дом, не заключив соглашения.

Напоминаем, 25 февраля Илон Маск опубликовал сообщение о Канаде и раскритиковал независимую страну, которая соседствует с США.