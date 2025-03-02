Без Ердогана та Орбана: стало відомо, хто приїде та деталі саміту щодо України у Лондоні

Головною темою саміту стане зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію.

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У неділю, 2 березня, у столиці Великої Британії — Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, який дасть можливість просунутися до "справедливого і сталого миру в Україні". Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Цими вихідними Прем'єр-міністр підтвердив свою непохитну підтримку України і рішучість знайти шлях вперед, який покладе край незаконній війні Росії і гарантує Україні тривалий мир, заснований на суверенітеті і безпеці", — йдеться у повідомленні.

Також у заяві повідомляється, лідерів яких країн очікують на саміті:

прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні;

президента України Володимира Зеленського;

президента Франції Емманюеля Макрона;

Німеччини;

Данії;

Нідерландів;

Норвегії;

Польщі;

Іспанії;

Канади;

Фінляндії;

Швеції;

Чехії;

Румунії.

"У саміті також візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини, Генеральний секретар НАТО і президенти Європейської комісії та Європейської ради", — зазначили у британському уряді.

Обговорення на саміті будуть зосереджені на:

зміцнення позицій України зараз — включно з продовженням військової підтримки та посиленням економічного тиску на Росію;

потреба у міцній довготривалій угоді, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантуватиме, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх російських нападів;

наступні кроки щодо планування сильних гарантій безпеки.

"Велика Британія вже дала зрозуміти, що готова підтримати майбутню безпеку України своїми військами на місцях", — наголосили в британському уряді.

Нагадаємо, 1 березня Володимир Зеленський прибув до Лондона, де відвідає саміт Європи.

У цей же день Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.