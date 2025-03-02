Без Ердогана та Орбана: стало відомо, хто приїде та деталі саміту щодо України у Лондоні
Головною темою саміту стане зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію.
У неділю, 2 березня, у столиці Великої Британії — Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, який дасть можливість просунутися до "справедливого і сталого миру в Україні". Про це йдеться у заяві британського уряду.
"Цими вихідними Прем'єр-міністр підтвердив свою непохитну підтримку України і рішучість знайти шлях вперед, який покладе край незаконній війні Росії і гарантує Україні тривалий мир, заснований на суверенітеті і безпеці", — йдеться у повідомленні.
Також у заяві повідомляється, лідерів яких країн очікують на саміті:
- прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні;
- президента України Володимира Зеленського;
- президента Франції Емманюеля Макрона;
- Німеччини;
- Данії;
- Нідерландів;
- Норвегії;
- Польщі;
- Іспанії;
- Канади;
- Фінляндії;
- Швеції;
- Чехії;
- Румунії.
"У саміті також візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини, Генеральний секретар НАТО і президенти Європейської комісії та Європейської ради", — зазначили у британському уряді.
Обговорення на саміті будуть зосереджені на:
- зміцнення позицій України зараз — включно з продовженням військової підтримки та посиленням економічного тиску на Росію;
- потреба у міцній довготривалій угоді, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантуватиме, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх російських нападів;
- наступні кроки щодо планування сильних гарантій безпеки.
"Велика Британія вже дала зрозуміти, що готова підтримати майбутню безпеку України своїми військами на місцях", — наголосили в британському уряді.
Нагадаємо, 1 березня Володимир Зеленський прибув до Лондона, де відвідає саміт Європи.
У цей же день Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.