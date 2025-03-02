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Без Ердогана та Орбана: стало відомо, хто приїде та деталі саміту щодо України у Лондоні

Саміт європейських лідерів
Фото: Відкриті джерела | Саміт європейських лідерів (ілюстратвине фото)

Головною темою саміту стане зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію.

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У неділю, 2 березня, у столиці Великої Британії — Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, який дасть можливість просунутися до "справедливого і сталого миру в Україні". Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Цими вихідними Прем'єр-міністр підтвердив свою непохитну підтримку України і рішучість знайти шлях вперед, який покладе край незаконній війні Росії і гарантує Україні тривалий мир, заснований на суверенітеті і безпеці", — йдеться у повідомленні.

Також у заяві повідомляється, лідерів яких країн очікують на саміті:

  • прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні;
  • президента України Володимира Зеленського;
  • президента Франції Емманюеля Макрона;
  • Німеччини;
  • Данії;
  • Нідерландів;
  • Норвегії;
  • Польщі;
  • Іспанії;
  • Канади;
  • Фінляндії;
  • Швеції;
  • Чехії;
  • Румунії.

"У саміті також візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини, Генеральний секретар НАТО і президенти Європейської комісії та Європейської ради", — зазначили у британському уряді.

Обговорення на саміті будуть зосереджені на:

  • зміцнення позицій України зараз — включно з продовженням військової підтримки та посиленням економічного тиску на Росію;
  • потреба у міцній довготривалій угоді, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантуватиме, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх російських нападів;
  • наступні кроки щодо планування сильних гарантій безпеки.

"Велика Британія вже дала зрозуміти, що готова підтримати майбутню безпеку України своїми військами на місцях", — наголосили в британському уряді.

Нагадаємо, 1 березня Володимир Зеленський прибув до Лондона, де відвідає саміт Європи.

У цей же день Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.