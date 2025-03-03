Перемирия не будет: каковы результаты переговоров Франции и Британии, — СМИ

Западные партнеры Украины имеют несколько вариантов достижения перемирия, рассказали журналисты. Пока что их обсуждают с США и другими европейскими политиками.

Related video

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон не смогли договориться о начале перемирия в Украине. При этом источники журналистов объяснили, что переговоры еще продолжаются, ищут способы прекращения огня, но при поддержке других партнеров. Об итогах переговоров, которые состоялись во время саммита по безопасности 2 марта в Лондоне, в соцсети X написало агентство AFP.

Сообщение медиа появилось в 10:55 3 марта. Журналисты написали, что Великобритания и Франция не пришли к согласию относительно частичного перемирия, которое ранее предложил Макрон. После этого они уточнили, что есть информация от двух источников. Первый источник — это заявление британского министра обороны Люка Полларда, которое он сделал в эфире Times Radio. Чиновник заверил, что договоренностей нет.

"Не было достигнуто никакого соглашения относительно того, как выглядит перемирие", — привели журналисты издания Barrons слова Полларда.

Второй источник — анонимный собеседник из правительства Британии. По его словам, есть несколько вариантов перемирия. Чтобы принять какое-то решение, переговорщики планируют советоваться с другими европейскими партнерами, а также с США.

"На столе есть разные варианты, которые подлежат дальнейшим обсуждениям с США и европейскими партнерами, но одномесячное перемирие не было достигнуто", — говорится в статье.

Отметим, в сообщениях о перемирии и согласовании этого вопроса с различными партнерами не указано, есть ли какие-то контакты, сигналы или подтверждения со стороны РФ.

На страницах Стармера и Макрона в соцсети X нет комментариев относительно перемирия и отсутствия договоренностей.

Мирные переговоры — детали

Фокус писал о срочном саммите по безопасности 17 европейских лидеров, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который состоялся 2 марта в Лондоне. Представители стран-партнеров (Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, Канады и др.) заверили президента Украины Владимира Зеленского, что будут поддерживать украинцев и совместно искать способ завершения войны РФ.

Согласно предложению французского президента, хотели устроить прекращение огня продолжительностью в один месяц. Речь шла о ситуации "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", но не о наземных боях. Об этом Макрон заявил вечером 2 марта изданию Le Figaro.

Отметим, встреча Зеленского с представителями стран-партнеров состоялась после ссоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Американские политики объясняли, что украинцы мало благодарят США и что слово Трампа — достаточная гарантия для мира. При этом президент Украины напоминал о более 20 раз, когда Кремль нарушил договоренности.

Напоминаем, 3 марта американский миллиардер и новый чиновник Белого дома Илон Маск высмеял и раскритиковал саммит по безопасности в Лондоне.