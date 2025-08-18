Зустріч Трампа і Зеленського: у Білий дім принесли карту окупованих територій

Журналіст ВВС зазначає, що це нагадування для Зеленського та української делегації про поточну ситуацію на полі бою.

Щойно в Овальному кабінеті, навпроти столу Resolute, де сиділи президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський, демонструвалася велика карта України, повідомив Ентоні Зерчер, кореспондент ВВС, який веде текстову трансляцію.

"Карта, виставлена в Овальному кабінеті, є наочним нагадуванням про тиск на Зеленського", — вважає репортер.

Зустріч Трампа і Зеленського Фото: The White House

Східна частина України, зафарбована рожевим кольором, відображає територію, яку наразі контролюють російські збройні сили, — близько 20% території країни.

Він вважає, що карта — це холодне нагадування для української делегації про поточний стан справ у майже чотирирічній війні з Росією. І карту спеціально принесли, щоб Трамп наочно міг посилити тиск на Зеленського, щоб той обміняв територію на мир тепер, коли присутні представники ЗМІ вийшли з Овального кабінету.

Карта України, яку поставили в Овальному кабінеті Фото: Фото из открытых источников

Водночас до зустрічі президентів ЗМІ опублікували фото української делегації, до якої входять глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава РНБО Рустем Умеров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця і заступники глави ОП Павло Паліса та Ігор Брусило. І хтось із них ніс щось, що нагадувало згорнуту карту. Невідомо, чи та це карта, яку поставили в Овальному кабінеті.

Карта, яку принесла українська делегація Фото: Кадр з відео

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський осадив журналіста Брайана Гленна, який, зробивши комплімент його костюму, намагався поставити запитання.

18 серпня Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. І Фокус веде текстову трансляцію цих переговорів.