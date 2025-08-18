Зустріч Трампа і Зеленського: у Білий дім принесли карту окупованих територій
Журналіст ВВС зазначає, що це нагадування для Зеленського та української делегації про поточну ситуацію на полі бою.
Щойно в Овальному кабінеті, навпроти столу Resolute, де сиділи президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський, демонструвалася велика карта України, повідомив Ентоні Зерчер, кореспондент ВВС, який веде текстову трансляцію.
"Карта, виставлена в Овальному кабінеті, є наочним нагадуванням про тиск на Зеленського", — вважає репортер.
Східна частина України, зафарбована рожевим кольором, відображає територію, яку наразі контролюють російські збройні сили, — близько 20% території країни.
Він вважає, що карта — це холодне нагадування для української делегації про поточний стан справ у майже чотирирічній війні з Росією. І карту спеціально принесли, щоб Трамп наочно міг посилити тиск на Зеленського, щоб той обміняв територію на мир тепер, коли присутні представники ЗМІ вийшли з Овального кабінету.
Водночас до зустрічі президентів ЗМІ опублікували фото української делегації, до якої входять глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава РНБО Рустем Умеров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця і заступники глави ОП Павло Паліса та Ігор Брусило. І хтось із них ніс щось, що нагадувало згорнуту карту. Невідомо, чи та це карта, яку поставили в Овальному кабінеті.
