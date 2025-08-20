Трамп може "зірватись": експерт розкрив неоголошений "дедлайн" зустрічі Путіна з Зеленським

Наступним кроком у мирному процесі буде ще не двосторонній саміт, але лідеру РФ Володимиру Путіну доведеться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським "рано чи пізно". Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок спрогнозував, що головною темою цих переговорів будуть території, а мирну угоду укладуть пізніше.

Переговори про завершення війни можуть розпочатись з зустрічі робочих груп України й Росії. Обговорення стосуватиметься можливого обміну територіями "на карті". Як пояснив експерт в ефірі "24 Каналу", відповідну умову висуває президент США Дональд Трамп, підтримуючи попередні домовленості з Путіним.

Про підписання мирної угоди й затягування процесу — з 27:09, про делегування і зневіру — з 30:02, про наступні кроки й "дедлайн" — з 39:11

"Тим паче там у західній пресі з'явилася дуже цікава одна публікація. В певний момент Трамп хотів припинити розмову із Путіним, коли Лавров почав висувати умови, що ні-ні-ні, тільки так і все", — зазначив він, наголосивши, що республіканцю принципово важливо отримати "корону миротворця".

За прогнозом Клочка, зараз можлива зустріч на рівні міністрів, куди як голову переговорної групи Росія відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Мова буде йти про територіальні поступки.

"Я не думаю, що цей процес буде швидким. Він може затягнутися навіть до кінця вересня 2025 року. Можливо, навіть і довше. Трамп в цей момент "зірветься", тому що для нього важливо, от рубікон — 10 жовтня", — пояснив аналітик.

Він нагадав, що Білий дім номінував президента на Нобелівську премію миру. Це тисне на Трампа, однак він також має власні важелі впливу на Росію.

Клочок запевнив, що конкретну зустріч Зеленського і Путіна готуватимуть вже після попередніх переговорів щодо територій, і угода на ній укладена не буде.

"Трамп про це чітко сказав: вони мають зустрітися поговорити, як проводити обмін територіями, а потім буде тристоронній саміт, де ми підпишемо вже мирну угоду. Тобто він іде зворотним шляхом", — уточнив він.

Зі слів експерта, "рано чи пізно" лідерам РФ і України доведеться зустрітися. При цьому Зеленський змінив свою позицію і висловив відкриту згоду на таку зустріч, щоб продемонструвати неготовність Путіна.

Клочок вважає, що Росія намагатиметься затягувати процес. В цей час ЗС РФ активно обстрілюватимуть українські міста та намагатимуться максимально просунутись на фронті. Він наголосив, що Трамп вже не хоче делегувати навіть технічні речі, які мала б виконувати його команда.

"У нього повна зневіра", — запевнив аналітик, згадавши, що поїздки особистого посла Стіва Віткоффа і зусилля президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана раніше нічого не дали.

За його оцінкою, не виключено, що Трамп доб’ється угоди про замороження війни, але "буде продавати" це як її закінчення.

Нагадаємо, у ЗМІ вже з’явилася інформація про можливе місце проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і лідера РФ Володимира Путіна. Українська сторона, а також Вашингтон і Італія віддають перевагу Женеві, а російська сторона і Франція виступають за Женеву.

Однак список варіантів окрім Швейцарії та Італії поповнила ще одна країна. У лідера Олександра Лукашенка заявили, що готові організувати двосторонній саміт у Білорусі.