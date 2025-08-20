Трамп может "сорваться": эксперт раскрыл необъявленный "дедлайн" встречи Путина с Зеленским

Следующим шагом в мирном процессе будет еще не двусторонний саммит, но лидеру РФ Владимиру Путину придется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским "рано или поздно". Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок спрогнозировал, что главной темой этих переговоров будут территории, а мирное соглашение заключат позже.

Related video

Переговоры о завершении войны могут начаться со встречи рабочих групп Украины и России. Обсуждение будет касаться возможного обмена территориями "на карте". Как пояснил эксперт в эфире "24 Канала", соответствующее условие выдвигает президент США Дональд Трамп, поддерживая предыдущие договоренности с Путиным.

О подписании мирного соглашения и затягивании процесса — с 27:09, о делегировании и унынии — с 30:02, о следующих шагах и "дедлайне" — с 39:11

"Тем более там в западной прессе появилась очень интересная одна публикация. В определенный момент Трамп хотел прекратить разговор с Путиным, когда Лавров начал выдвигать условия, что нет-нет-нет, только так и все", — отметил он, подчеркнув, что республиканцу принципиально важно получить "корону миротворца".

По прогнозу Клочко, сейчас возможна встреча на уровне министров, куда в качестве главы переговорной группы Россия отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова. Речь будет идти о территориальных уступках.

"Я не думаю, что этот процесс будет быстрым. Он может затянуться даже до конца сентября 2025 года. Возможно, даже и дольше. Трамп в этот момент "сорвется", потому что для него важно, вот рубикон — 10 октября", — пояснил аналитик.

Он напомнил, что Белый дом номинировал президента на Нобелевскую премию мира. Это давит на Трампа, однако он также имеет собственные рычаги влияния на Россию.

Клочок заверил, что конкретную встречу Зеленского и Путина будут готовить уже после предварительных переговоров по территориям, и соглашение на ней заключено не будет.

"Трамп об этом четко сказал: они должны встретиться поговорить, как проводить обмен территориями, а потом будет трехсторонний саммит, где мы подпишем уже мирное соглашение. То есть он идет по обратному пути", — уточнил он.

По словам эксперта, "рано или поздно" лидерам РФ и Украины придется встретиться. При этом Зеленский изменил свою позицию и выразил открытое согласие на такую встречу, чтобы продемонстрировать неготовность Путина.

Клочок считает, что Россия будет пытаться затягивать процесс. В это время ВС РФ будут активно обстреливать украинские города и пытаться максимально продвинуться на фронте. Он отметил, что Трамп уже не хочет делегировать даже технические вещи, которые должна была бы выполнять его команда.

"У него полное уныние", — заверил аналитик, вспомнив, что поездки личного посла Стива Уиткоффа и усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ранее ничего не дали.

По его оценке, не исключено, что Трамп добьется соглашения о заморозке войны, но "будет продавать" это как ее окончание.

Напомним, в СМИ уже появилась информация о возможном месте проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Украинская сторона, а также Вашингтон и Италия отдают предпочтение Женеве, а российская сторона и Франция выступают за Женеву.

Однако список вариантов кроме Швейцарии и Италии пополнила еще одна страна. У лидера Александра Лукашенко заявили, что готовы организовать двусторонний саммит в Беларуси.