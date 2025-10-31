"Смягчает" свою позицию по РФ: в Fox News указали, о чем свидетельствует ход встречи Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина стала одним из примеров "смягчения" риторики и действий американского лидера в отношении России и изменение позиции по Украине.

Некогда решительная позиция Трампа в последние недели "остыла" и оставляет союзников в Европе неуверенными относительно его конечной цели. Об этом пишет медиа Fox News.

"После того, как Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал прекратить вторжение России, он сейчас выглядит гораздо менее склонным помогать Киеву или навязывать решение войны", — говорится в публикации.

Издание пишет, что изменение позиции началось незаметно с момента, когда президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне несколько недель назад. Американский лидер не только не предоставил Украине дальнобойные ракеты типа "Томагавк", но и отверг слухи в СМИ о том, что США якобы сняли ограничения для Украины на ракетные удары вглубь территории РФ.

Впоследствии Минобороны США объявило о том, что ротационная бригада армии США, дислоцированная в Румынии, а также в Венгрии и Болгарии, вернется домой. Сам Дональд Трамп комментировал эту новость неохотно, называя "незначительным делом", тогда как европейские чиновники встревожились таким решением.

"Это будет приглашением для России усилить свои атаки на Украину, увеличить свое влияние в регионе", — отметил один из европейских представителей в комментарии Fox News.

О чем для Украины свидетельствуют итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина

Издание также пишет, что о смягчении позиции Трампа свидетельствует встреча с Си Цзиньпинем. Несмотря на то, что Трамп активно выражал давление на Индию из-за покупки российской нефти, с лидером Китая все происходило иначе и сам президент США впоследствии признался, что во время переговоров тема покупки Пекином нефти РФ не обсуждалась вообще.

Зато лидеры затронули тему достижения мира в Украине, однако это происходило "в заметно менее срочном тоне". Как отмечают обозреватели Fox News, это свидетельствует о "переходе от срочности к покорности".

"Даже несмотря на то, что Трамп настаивает на том, что его администрация стремится к миру "через силу", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, которая заставила союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины победит следующей", — заключает издание.

Несмотря на перечисленное, не всех союзников пугают изменения в позиции Трампа, в частности из-за решительного внедрения новых ограничений против РФ. Санкции против нефтяных компаний-гигантов России "Роснефть" и "Лукойл", как они считают, будут разгромными для Кремля.

"Санкции — это шаг, который имеет реальные последствия... Остальное — это типичный маятник Трампа, который колеблется, то в одну, то в другую сторону", — пояснил один из европейских чиновников в комментарии изданию.

