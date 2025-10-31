"Пом'якшує" свою позицію щодо РФ: у Fox News вказали, про що свідчить перебіг зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна стала одним із прикладів "пом'якшення" риторики та дій американського лідера щодо Росії та зміну позиції щодо України.

Колись рішуча позиція Трампа останніми тижнями "охолола" й залишає союзників у Європі невпевненими щодо його кінцевої мети. Про це пише медіа Fox News.

"Після того, як Трамп заявив про рішучу підтримку України та пообіцяв припинити вторгнення Росії, він зараз виглядає набагато менш схильним допомагати Києву чи нав'язувати вирішення війни", — йдеться у публікації.

Видання пише, що зміна позиції почалася непомітно з моменту, коли президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Вашингтоні кілька тижнів тому. Американський лідер не тільки не надав Україні далекобійні ракети типу "Томагавк", а й відкинув чутки у ЗМІ про те, що США нібито зняли обмеження для України на ракетні удари углиб території РФ.

Згодом Міноборони США оголосило про те, ротаційна бригада армії США, дислокована в Румунії, а також в Угорщині та Болгарії, повернеться додому. Сам Дональд Трамп коментував цю новину неохоче, називаючи "незначною справою", тоді як європейські посадовці стривожилися таким рішенням.

"Це буде запрошенням для Росії посилити свої атаки на Україну, збільшити свій вплив у регіоні", — зазначив один із європейських представників у коментарі Fox News.

Про що для України свідчать підсумки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Видання також пише, що про пом'якшення позиції Трампа свідчить зустріч з Сі Цзіньпінем. Попри те, що Трамп активно висловлював тиск на Індію через купівлю російської нафти, з лідером Китаю все відбувалося інакше й сам президент США згодом зізнався, що під час переговорів тема купівлі Пекіном нафти РФ не обговорювалася взагалі.

Натомість лідери торкнулися теми досягнення миру в Україні, однак це відбувалося "у помітно менш терміновому тоні". Як зазначають оглядачі Fox News, це свідчить про "перехід від терміновості до покірності".

"Навіть попри те, що Трамп наполягає на тому, що його адміністрація прагне миру "через силу", його останні дії та риторика малюють складнішу картину, яка змусила союзників гадати, яка версія політики Трампа щодо України переможе наступною", — підсумовує видання.

Попри перелічене, не всіх союзників лякають зміни у позиції Трампа, зокрема через рішуче впровадження нових обмежень проти РФ. Санкції проти нафтових компаній-гігантів Росії "Роснефть" та "Лукойл", як вони вважають, будуть розгромними для Кремля.

"Санкції — це крок, який має реальні наслідки… Решта — це типовий маятник Трампа, який коливається, то в один, то в інший бік", — пояснив один із європейських посадовців у коментарі виданню.

