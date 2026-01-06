Мадуро в спортивном костюме неожиданно стал иконой стиля после ареста (фото)

После того как президент США Дональд Трамп 3 января опубликовал фотографию Мадуро после его захвата американскими военными, пользователи соцсетей быстро обратили внимание не только на политический контекст, но и на одежду венесуэльского лидера. Интернет-детективы установили: на Мадуро — серый спортивный комплект Nike Tech Fleece.

Согласно Google Trends, после публикации резко возросло количество запросов "Nike Tech". Аналитическая платформа PeakMetrics сообщила, что обсуждения бренда в соцсети X взлетели до более 5 тысяч сообщений в день в период с 3 по 5 января — по сравнению со средними 325 сообщениями в день в ноябре-декабре. Об этом пишет Business Insider.

В TikTok пользователи начали массово публиковать AI-сгенерированные версии фото, шутить, что это новая рекламная кампания Nike, и снимать видео в стиле "повтори образ". В таких роликах подробно разбирали стоимость комплекта — куртка и штаны вместе стоят более 200 долларов.

Сообщение Дональда Трампа о захвате Мадуро Фото: Дональд Трамп/Truth Social

По состоянию на понедельник некоторые размеры куртки Nike Tech Fleece на американском сайте Nike были полностью распроданы. Компания от комментариев отказалась от комментариев.

Впрочем, этот флисовый комплект был популярным еще до появления Мадуро в нем: по данным архивов Wayback Machine, товар частично исчезал из продажи еще в ноябре и декабре. В последние недели Nike Tech стал предметом вирусных дискуссий среди молодежи — в частности споров между "team Nike Tech" и "team quarter-zip" как символов корпоративной культуры или ее отрицания.

Бренд также активно фигурировал в рождественских желаниях поколений Gen Z и Gen Alpha. Видео, где девушка открывает подарок — комплект Nike Tech, — собрало более миллиона лайков и даже получило комментарий от самой компании Nike. По результатам осеннего опроса Piper Sandler 2025 года, Nike возглавил рейтинг самых популярных брендов одежды среди подростков.

Сам Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны во время ночного рейда в Каракасе на выходных и доставлены в США. Мадуро сейчас предстает перед федеральными обвинениями. По данным источников, на момент фотографирования он находился на борту военного корабля USS Iwo Jima.

