Мадуро в спортивному костюмі несподівано став іконою стилю після арешту (фото)

Після того як президент США Дональд Трамп 3 січня опублікував світлину Мадуро після його захоплення американськими військовими, користувачі соцмереж швидко звернули увагу не лише на політичний контекст, а й на одяг венесуельського лідера. Інтернет-детективи встановили: на Мадуро — сірий спортивний комплект Nike Tech Fleece.

Згідно з Google Trends, після публікації різко зросла кількість запитів "Nike Tech". Аналітична платформа PeakMetrics повідомила, що обговорення бренду в соцмережі X злетіли до понад 5 тисяч дописів на день у період з 3 по 5 січня — порівняно із середніми 325 дописами на день у листопаді–грудні. Про це пише Business Insider.

У TikTok користувачі почали масово публікувати AI-згенеровані версії фото, жартувати, що це нова рекламна кампанія Nike, та знімати відео у стилі "повтори образ". У таких роликах детально розбирали вартість комплекту — куртка та штани разом коштують понад 200 доларів.

Допис Дональда Трампа про захоплення Мадуро Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Станом на понеділок деякі розміри куртки Nike Tech Fleece на американському сайті Nike були повністю розпродані. Компанія від коментарів відмовилася.

Втім, цей флісовий комплект був популярним ще до появи Мадуро в ньому: за даними архівів Wayback Machine, товар частково зникав з продажу ще у листопаді та грудні. Останніми тижнями Nike Tech став предметом вірусних дискусій серед молоді — зокрема суперечок між "team Nike Tech" і "team quarter-zip" як символів корпоративної культури або її заперечення.

Бренд також активно фігурував у різдвяних бажанках поколінь Gen Z та Gen Alpha. Відео, де дівчина відкриває подарунок — комплект Nike Tech, — зібрало понад мільйон лайків і навіть отримало коментар від самої компанії Nike. За результатами осіннього опитування Piper Sandler 2025 року, Nike очолив рейтинг найпопулярніших брендів одягу серед підлітків.

Сам Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес були затримані під час нічного рейду в Каракасі на вихідних і доставлені до США. Мадуро наразі постає перед федеральними обвинуваченнями. За даними джерел, на момент фотографування він перебував на борту військового корабля USS Iwo Jima.

