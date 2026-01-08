"Не отвечают интересам": США вышли сразу из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие сразу в 66 международных организациях.

31 организация из которых вышли США — это организации в составе Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба Белого дома

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что документ предусматривает выход США из 66 международных организаций, которые "больше не отвечают интересам Америки".

Среди них 31 орган ООН и еще 35 организаций, не входящих в состав ООН.

На момент публикации материала администрация Трампа не указала названия этих организаций.

