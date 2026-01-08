"Не відповідають інтересам": США вийшли одразу з 66 міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп підписав документ, згідно з яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь одразу у 66 міжнародних організаціях.

31 організація з яких вийшли США — це організації у складі Організації Об'єднаних Націй, повдіомила пресслужба Білого дому

"Багато з цих організацій просувають радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету й економічній потужності США", — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі підкреслили, що документ передбачає вихід США із 66 міжнародних організацій, які "більше не відповідають інтересам Америки".

Серед них 31 орган ООН та ще 35 організацій, що не входять до складу ООН.

На момент публікації матеріалу адміністрація Трампа не вказала назви цих організацій.

