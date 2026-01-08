Почему Путин не отреагировал на захват Мадуро и не будет помогать Ирану, — СМИ

Журналисты напоминают, что "стратегическое партнерство" РФ с ее союзниками не предполагает ничего, кроме "глубокой озабоченности". Именно поэтому лидер Кремля так непривычно тих, и не реагирует на события в Иране и свержение венесуэльского диктатора.

Выступая 5 января на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в "придании нового импульса неоколониализму и империализму". Ряд российских дипломатов высказались насчет "пиратства англосаксов" после захвата теневых танкеров, но CNN обратил внимание, что голос Путина — единственного человека, действительно имеющего значение в российской политике, — заметно отсутствовал сразу после операции США по смене режима в Венесуэле.

В отличие от своего китайского коллеги Си Цзиньпина, который осудил то, что он назвал "односторонним запугиванием" со стороны Вашингтона, Путин не сделал немедленного и четкого публичного заявления по поводу рейда.

Відео дня

Аналогичным образом, он пока не прокомментировал захват американскими войсками в среду российского судна "Маринера". Многие наблюдатели сейчас задаются вопросом, как Москва отреагирует на новый военный авантюризм Вашингтона.

Путин не будет помогать своим "стратегическим партнерам"

Журналисты напоминают, что в мае 2025 года Путин принимал в Большом Кремлевском дворце лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Это был символический момент, продемонстрировавший главный альянс Путина в Западном полушарии. В сопровождении министра иностранных дел России Сергея Лаврова Путин тепло приветствовал своего венесуэльского коллегу, заявив, что отношения между Москвой и Каракасом развиваются.

Партнерство с Путиным не защитило Мадуро Фото: kremlin.ru

После переговоров в закрытом формате и официального завтрака два президента подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Однако захват Мадуро в ходе военной операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа, обнажил пределы этого партнерства.

В телефонном разговоре с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, ныне исполняющей обязанности президента, Лавров "выразил решительную солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии", но на этом дело закончилось.

На первый взгляд, свержение Мадуро действительно кажется последним в череде геополитических неудач для Путина. В декабре 2024 года президент Сирии Башар Асад, давний союзник Москвы, бежал в Россию после краха своего режима. В июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, напрямую вступив в конфликт со страной, которая ранее в этом году также заключила стратегическое партнерство с Россией. Теперь Дональд Трамп грозится нанести удар по режиму аятолл.

Но российские официальные лица поспешили уточнить, что стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном не обязывает Россию к военному вмешательству в случае нападения на Иран. И хотя стратегическое партнерство, заключенное между Мадуро и Путиным, было представлено российским правительством как выражение поддержки "братскому венесуэльскому народу" в защите от внешних угроз, вторжение американских сил специального назначения не вызвало жесткой реакции со стороны Москвы.

Рейд американских войск по захвату Мадуро также стал своего рода неловкой рекламой для российского военно-промышленного комплекса. При предшественнике Мадуро, покойном президенте Уго Чавесе, вооруженные силы Венесуэлы начали переоснащение российской техникой, включая зенитные комплексы С-300, "Бук" и 44 "Печора". На фоне угроз военных действий со стороны администрации Трампа Мадуро также хвастался тем, что его военные разместили 5000 российских зенитных ракет малой дальности на "ключевых позициях ПВО".

"Похоже, российские системы ПВО сработали не очень хорошо, не так ли?" — пошутил глава Пентагона Пит Хегсет в начале недели.

Трамп нормализует "право сильного" — и это хорошо для Путина

Однако для Путина на стратегическом уровне есть и потенциальные позитивные моменты. Заявление Трампа о четкой сфере интересов в Латинской Америке – так называемая "доктрина Донро" – может дать кремлевскому лидеру риторическое прикрытие для оправдания его собственных имперских стремлений к ликвидации независимой Украины. А уверенные заявления администрации Трампа о том, что контроль над Гренландией является следующим пунктом в списке задач, удачно дополняют точку зрения Кремля.

Дональд Трамп снова заговорил о Гренландии Фото: Соцмережі

С момента распада Советского Союза в 1991 году Россия давно заявляет о своем праве вмешиваться в дела так называемого "ближнего зарубежья" — независимых государств, возникших из пепла СССР. И в заявлениях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Путин ясно дал понять, что считает восстановление империи своей высшей миссией.

Эти замечания перекликаются с комментариями заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, сделанными после рейда в Венесуэле, который заявил Джейку Тапперу на CNN : "Мы живем в мире, в реальном мире… которым управляет сила, которым управляет мощь".

Заявление Трампа о готовности применить силу для захвата Гренландии – самоуправляемой территории Дании, союзника по НАТО – также должно быть воспринято Кремлем положительно. После полномасштабного вторжения в Украину российское правительство стремилось использовать любые разногласия внутри трансатлантического альянса, особенно в условиях, когда Великобритания и европейские державы пытаются сформировать "коалицию желающих" для поддержки Украины, а поддержка США колеблется.

На недавней церковной службе Путин появился в сопровождении военных и продемонстрировал решимость продолжать войну против Украины, несмотря на продолжающиеся мирные усилия, назвав российских солдат теми, кто выполняет "священную миссию".

Напомним, ранее Фокус писал про саммит в Париже и почему эти переговоры Украины и партнеров "обнулили" выигрышные позиции Кремля.