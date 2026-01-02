Где может начаться Третья мировая война в 2026 году: пять мест на карте, которым не повезет

С окончанием Холодной войны страны Запада успокоились, поскольку казалось, что удалось избежать Третьей мировой войны и дальше можно жить в спокойствии и достатке. Впрочем, в Европе вспыхнула война, начатая Российской Федерацией, а на остальной планете есть другие "горячие" участки, в которых еще не стреляют, но уже покупают оружие. В каких местах особенно велик риск войны в 2026 году и какая еще одна страна Европы под угрозой?

Фокус перевел статью экс-офицера ВМС США Кристиана Орра для портала The National Security Journal. В статье говорится о пяти точках, в которых может начаться война в новом году. Орр называл страны и регионы в зоне риска и объяснил, какая предыстория и контекст будущих войн.

Начнется ли Третья мировая война в 2026 году: 5 горячих точек, которые беспокоят

На протяжении всей холодной войны бытовало мнение, что Третья мировая война начнется в Восточной Европе. Она драматично описана в таких бестселлерах, как "Третья мировая война: август 1985 года" (опубликован в 1980 году) покойного генерала сэра Джона Уинтропа "Шэна" Хеккетта и "Красный шторм поднимается" (опубликован в 1986 году) Тома Клэнси, а также в фильмах-апокалипсисах о ядерной войне "На следующий день" и "Нити".

Благодаря распаду Советского Союза в 1991 году и последующим так называемым "дивидендам мира" общепринятым стало мнение, что призрак Третьей мировой войны исчез навсегда.

Но, как говорил покойный Ричард "Демо Дик" Марчинко, основатель и командир SEAL Team 6, "Никогда не делай поспешных выводов". Из-за возобновления геополитического противостояния между сверхдержавами угроза глобального конфликта, который повлечет страшные катаклизмы, нависает над миром как никогда раньше.

Поэтому National Security Journal предлагает рассмотреть пять горячих точек, где в 2026 году может вспыхнуть Третья мировая война.

Горячая точка №1: Восточная Европа

Чем больше мир меняется, тем больше он остается таким, как был.

В постсоветскую эпоху Россия по-прежнему обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, насчитывающим 5459 ядерных боеголовок, согласно World Population Review.

В дополнение к настойчивому продолжению "специальной военной операции" против Украины, Путин и его кремлевские соратники, такие как Сергей Лавров (министр иностранных дел) и Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации), неоднократно угрожали ядерным оружием НАТО в частности и Западу в целом.

Мрачным предвестником является то, что Россия совершила ряд провокаций против Польши — члена НАТО. У польского народа это, несомненно, вызывает мрачные воспоминания о советском вторжении в 1939 году и русско-польской войне 1919-1921 годов.

Горячая точка №2: Тайвань и/или Южнокитайское море

Китайская Народная Республика (КНР) имеет третий по размерам ядерный арсенал в мире.

По оценкам, он насчитывает 600 боеголовок. Вдохновленная вторжением в Украину России — своего бывшего противника, а ныне союзника, — КНР вторгнется на Тайвань, и скорее раньше, чем позже.

Пекин постоянно совершает акты агрессии против союзников США в регионе Индо-Тихоокеанского командования США (USINDOPACOM), а именно против Тайваня, Филиппин, Индии, Японии и Вьетнама (который, кстати, стал последней страной, полноценно воевавшей с КНР во время китайско-вьетнамской войны 1979 года).

Китайская угроза стала основной причиной появления "Четверки" — международного альянса, состоящего из США, Японии, Австралии и Индии (самой по себе ядерной державы, о чем мы поговорим чуть позже).

Горячая точка №3: Корейский полуостров

Как отмечает Альянс по защите противоракетной обороны (MDAA), "несмотря на свои экономические трудности, Северная Корея вкладывает значительные финансовые ресурсы в программу по созданию оружия массового уничтожения с целью сдерживания США и их союзников. КНДР [Корейская Народно-Демократическая Республика] отказывается сотрудничать с международным сообществом в инициативах по контролю и сворачиванию своей ядерной программы".

Необходимо помнить, что Корейская война — первая "горячая война" холодной войны, в которой непосредственно участвовали Соединенные Штаты, а также первый (и пока последний) случай, когда США непосредственно воевали с войсками КНР, — так и не закончилась мирным договором, а была лишь приостановлена перемирием.

В дополнение, КНДР является союзником ядерных России и Китая, а также еще одной страны, которая стремится стать ядерной, о чем мы поговорим далее.

Горячая точка №4: Ближний Восток

Точнее, Исламская Республика Иран. Хотя удары бомбардировщиков B-2 ВВС США в ходе операции "Полуночный молот" серьезно подорвали ядерную программу Ирана, он до сих пор не отказался от разработки ядерного оружия.

Это не устраивает Израиль, который в настоящее время остается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным оружием.

Учитывая тот факт, что Иран также входит в союз мирового зла с Россией, Китаем и Северной Кореей, ядерный конфликт между Израилем и Ираном, вероятно, затронет и этот ядерный триумвират.

Горячая точка №5: Южная Азия (Индийский субконтинент)

Индия и Пакистан обладают ядерным оружием (180 и 170 боеголовок соответственно). Недавно эти страны вновь вступали в боевые действия друг против друга в рамках операции "Синдур" в начале этого года.

Как упоминалось ранее, Индия входит в "Четверку" против Китая, но продолжает покупать российское военное оборудование.

Между тем Пакистан покупает американское военное оборудование (например, истребители F-16), но также поддерживает тесные связи с Китаем.

Закончим эту статью на саркастической ноте: "Боже мой, что же может пойти не так?".

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер сил безопасности ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (выполнял задания в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис имеет степень бакалавра международных отношений Университета Южной Калифорнии (USC) и степень магистра разведки (специализация — исследование терроризма) Американского военного университета (AMU).