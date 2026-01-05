"Мы не согласны": Китай отреагировал на операцию США в Венесуэле

Ван И, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и министр иностранных дел страны осудил спецоперацию США в Венесуэле.

Об этом он заявил во время седьмого Стратегического диалога министров иностранных дел Китая и Пакистана с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Даром, сообщает CCTV.

"Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи. Суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом", – говорится в его обращении.

По словам Вана И, Китай "последовательно выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой".

По его словам, Китай готов сотрудничать с международным сообществом, включая Пакистан, для твердого соблюдения Устава ООН.

По мнению The Guardian, ночные удары США по Венесуэле, захват президента страны Николаса Мадуро и его жены, а также заявление Дональда Трампа о намерении Вашингтона "управлять" Венесуэлой и продавать ее нефть стали серьезным ударом по международному праву и глобальным нормам.

Глава Белого дома открыто испытывает полное презрение к этой системе.

"Он смотрит на мир глазами империалиста XIX века, но с оружием XXI века. Неясно, насколько далеко Трамп намерен зайти в Венесуэле для достижения своих целей, но в субботу он ясно дал понять, что "американская армада" останется в регионе в состоянии боевой готовности пока требования США не будут полностью удовлетворены", – считает обозреватель Джулиан Боргер.

Украина тоже отреагировала на события в Венесуэле. Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне американской военной операции в Венесуэле выступил с заявлением в поддержку венесуэльского народа, подчеркнув право граждан страны на свободу, безопасность и человеческое достоинство.

По словам главы МИД, Украина последовательно отстаивает право народов жить без диктатуры, угнетения и системных нарушений прав человека, а Николас Мадуро и его режим нарушили эти принципы.

Напомним, США завербовали человека из близкого окружения Мадуро.

Также сообщалось, что по меньшей мере 40 человек стали жертвами военной операции США в Венесуэле.