"США еще могут удивлять": как Украина отреагировала на операцию в Венесуэле и задержание Мадуро

В сети появилась первая реакция украинских чиновников и политиков на военную операцию США в Венесуэле. В комментариях звучали как слова одобрения действий Вашингтона и поддержки народа Венесуэлы, так и об очередном ударе по международному праву.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне американской военной операции в Венесуэле выступил с заявлением в поддержку венесуэльского народа, подчеркнув право граждан страны на свободу, безопасность и человеческое достоинство.

По словам главы МИД, Украина последовательно отстаивает право народов жить без диктатуры, угнетения и системных нарушений прав человека. А Николас Мадуро и его режим нарушили эти принципы.

"Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают широко распространенные преступления, насилие, пытки, угнетение, нарушение всех основных свобод, фальсификацию выборов и уничтожение демократии и верховенства права со стороны его режимаʼ, — заявил Сибига.

При этом он напомнил, что после сфальсифицированных выборов и жестокого подавления протестов Украина, как и десятки других государств, отказалась признавать Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, иметь безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и впредь поддерживать его право на такую нормальность, уважение и свободу", — подчеркнул министр.

Комментарии народных депутатов

События в Венесуэле прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая. Она заявила, что как показал президент Дональд Трамп, вопросы суверенитета и ответственности диктаторов — это "игра, в которую можно играть вдвоем".

"США напали на Венесуэлу и захватили главу государства, диктатора Мадуро. Этим открыто окно Овертона для подобных поступков в отношении любого диктатора на планете в текущем временном и контекстуальном периоде. В то же время международное право понесло очередной удар. США все еще могут удивлять", — написала она в соцсетях.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко выразил надежду, что США быстро завершат операцию, после чего в Венесуэле появится новый президент и страна вернется к нормальной жизни. По его мнению, действия Вашингтона имеют ключевое значение и для глобальной безопасности, в том числе и в контексте ситуации в Украине.

"В деле достижения мира мы можем сказать, что это ключевое событие. США показали силу. Показали, кто здесь гегемон и где они видели многополярный мир. Теперь ждем, поймет ли это Путин и пойдет ли на мир. Потому что сейчас момент, в котором мы в принципе очень конструктивны и готовы подписывать договор. Проблема в России", — отмечает нардеп.

Что говорят украинские блогеры

Активно обсуждает происходящее и украинское интернет-сообщество. Журналист и блогер Роман Цимбалюк провел параллель между действиями США и провалившимися планами Кремля захватить Киев за три дня.

"Трамп за одну ночь провернул операцию, о которой уже гудит весь мир… Представляете, что сейчас происходит в Москве? Похоже, российскому диктатору остается только отдавать приказы срочно копать бункеры и избегать публичных мероприятий", — написал блогер.

В то же время экс-нардеп Борислав Береза назвал происходящее "кармой" для Мадуро, который поддерживал Россию в войне против Украины, но предупредил о рисках для глобальной стабильности.

"Право силы теперь безальтернативно будет доминировать над силой права. Мадуро, конечно, подонок и союзник РФ, но то, что Трамп начал эту войну без повода, как и Россия против Украины, точно не добавляет миру стабильности…", — убежден Береза.

Ранее мы писали, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президент Николас Мадуро был схвачен и доставлен на территорию Штатов.