"США ще можуть дивувати": як Україна відреагувала на операцію у Венесуелі та затримання Мадуро

У мережі з'явилася перша реакція українських чиновників і політиків на військову операцію США у Венесуелі. У коментарях звучали як слова схвалення дій Вашингтона і підтримки народу Венесуели, так і про черговий удар по міжнародному праву.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі американської військової операції у Венесуелі виступив із заявою на підтримку венесуельського народу, підкресливши право громадян країни на свободу, безпеку і людську гідність.

За словами глави МЗС, Україна послідовно обстоює право народів жити без диктатури, пригноблення і системних порушень прав людини. А Ніколас Мадуро і його режим порушили ці принципи.

"Демократичні країни та правозахисні організації в усьому світі наголошують на широко поширених злочинах, насильстві, тортурах, пригнобленні, порушенні всіх основних свобод, фальсифікації виборів і знищенні демократії та верховенства права з боку його режиму", — заявив Сибіга.

При цьому він нагадав, що після сфальсифікованих виборів і жорстокого придушення протестів Україна, як і десятки інших держав, відмовилася визнавати Мадуро легітимним президентом Венесуели.

"Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, мати безпеку, процвітання і людську гідність. Ми будемо і надалі підтримувати його право на таку нормальність, повагу і свободу", — наголосив міністр.

Коментарі народних депутатів

Події у Венесуелі прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона заявила, що як засвідчив президент Дональд Трамп, питання суверенітету та відповідальності диктаторів — це "гра, в яку можна грати удвох".

"США напали на Венесуелу та захопили керівника держави, диктатора Мадуро. Цим відкрито вікно Овертона для подібних вчинків щодо будь-якого диктатора на планеті в поточному часовому й контекстному періоді. Водночас міжнародне право зазнало чергового удару. США все ще можуть дивувати", — написала вона в соцмережах.

Зі свого боку нардеп Олексій Гончаренко висловив сподівання, що США швидко завершать операцію, після чого у Венесуелі з'явиться новий президент і країна повернеться до нормального життя. На його думку, дії Вашингтона мають ключове значення і для глобальної безпеки, зокрема й у контексті ситуації в Україні.

"В справі досягнення миру ми можемо сказати, що це ключова подія. США показали силу. Показали, хто тут гегемон і де вони бачили багатополюсний світ. Тепер чекаємо, чи зрозуміє це Путін і чи піде на мир. Бо зараз момент, в якому ми в принципі дуже конструктивні й готові підписувати договір. Проблема в Росії", — зазначає нардеп.

Що кажуть українські блогери

Активно обговорює те, що відбувається, й українська інтернет-спільнота. Журналіст і блогер Роман Цимбалюк провів паралель між діями США і проваленими планами Кремля захопити Київ за три дні.

"Трамп за одну ніч провернув операцію, про яку вже гуде весь світ… Уявляєте, що зараз відбувається в Москві? Схоже, російському диктатору залишається тільки віддавати накази терміново копати бункери й уникати публічних заходів", — написав блогер.

Водночас екснардеп Борислав Береза назвав те, що відбувається, "кармою" для Мадуро, який підтримував Росію у війні проти України, але попередив про ризики для глобальної стабільності.

"Право сили тепер безальтернативно домінуватиме над силою права. Мадуро, звісно, покидьок і союзник РФ, але те, що Трамп почав цю війну без приводу, як і Росія проти України, точно не додає світу стабільності…", — переконаний Береза.

Раніше ми писали, як розгорталися події у Венесуелі, і що передувало військовій операції США, унаслідок якої президента Ніколаса Мадуро захопили та доставили на територію Штатів.