"Ми не згодні": Китай відреагував на операцію США у Венесуелі

Ван І, член Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю і міністр закордонних справ країни, засудив спецоперацію США у Венесуелі.

Про це він заявив під час сьомого Стратегічного діалогу міністрів закордонних справ Китаю і Пакистану із заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Пакистану Даром, повідомляє CCTV.

"Ми не вважаємо, що будь-яка країна може виступати в ролі міжнародної поліції, і ми не згодні з тим, що будь-яка країна може претендувати на роль міжнародного судді. Суверенітет і безпека всіх країн мають бути повною мірою захищені міжнародним правом", — йдеться в його зверненні.

За словами Вана І, Китай "послідовно виступає проти застосування або загрози застосування сили в міжнародних відносинах і проти нав'язування волі однієї країни іншій".

За його словами, Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, включно з Пакистаном, для твердого дотримання Статуту ООН.

На думку The Guardian, нічні удари США по Венесуелі, захоплення президента країни Ніколаса Мадуро та його дружини, а також заява Дональда Трампа про намір Вашингтона "управляти" Венесуелою і продавати її нафту стали серйозним ударом по міжнародному праву і глобальним нормам.

Глава Білого дому відкрито відчуває повне презирство до цієї системи.

"Він дивиться на світ очима імперіаліста XIX століття, але зі зброєю XXI століття. Неясно, наскільки далеко Трамп має намір зайти у Венесуелі для досягнення своїх цілей, але в суботу він чітко дав зрозуміти, що "американська армада" залишиться в регіоні в стані бойової готовності, доки вимоги США не будуть повністю задоволені", — вважає оглядач Джуліан Боргер.

Україна теж відреагувала на події у Венесуелі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі американської військової операції у Венесуелі виступив із заявою на підтримку венесуельського народу, підкресливши право громадян країни на свободу, безпеку та людську гідність.

За словами глави МЗС, Україна послідовно обстоює право народів жити без диктатури, пригноблення і системних порушень прав людини, а Ніколас Мадуро і його режим порушили ці принципи.

Нагадаємо, США завербували людину з близького оточення Мадуро.

Також повідомлялося, що щонайменше 40 осіб стали жертвами військової операції США у Венесуелі.