"Не было карт с первого дня": Трамп заявил, что "у Зеленского есть только Трамп"

Президент США на прошлой неделе дал большое интервью журналистам The New York Times, в котором очередной раз похвалил себя, заявив, что остановил восемь войн, посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира и заявил, что у президента Украины "нет карт". Но так и не смог ответить, верит ли он Путину и в то, что он прекратить войну в Украине.

Интервью у президента США Дональда Трампа журналисты взяли вечером 8 января 2026 года. Как они сами признались, на это ушло два часа, а результатом стали 23 тысячи слов.

С президентом США беседовали четверо репортеров New York Times — Золан Канно-Янгс, Тайлер Пейджер, Кэти Роджерс и Дэвидом Э. Сэнгером. Они обсудили такие темы, как взгляд Трампа на его полномочия главнокомандующего, расстрел женщины сотрудниками иммиграционной службы в Миннеаполисе, стратегию США в отношении Венесуэлы, российско-украинскую войну, Гренландию и НАТО, а также здоровье Трампа и его планы по дальнейшей реконструкции Белого дома.

В какой-то момент Трамп принял звонок от Густаво Петро, ​​президента Колумбии.

В какой-то момент Дональд Трамп заявил, что был "очень предан" Европе и хорошо справлялся со своей работой: "Если бы не я, Россия сейчас владела бы всей Украиной", сообщил Трамп и напомнил, что дал Украине ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin для оборонительных целей в 2018 году.

"И не забывайте, что в самом начале я дал им "Джавелины". Обама дал им бумажки. И они уничтожили эти танки в самом начале с помощью "Джавелинов". Знаете, если бы я не дал им эти "Джавелины", эта война закончилась бы мгновенно. Но Путин бы, знаете, все бы закончилось… он шел в Киев, они застряли, а я дал им "Джавелины", и они уничтожили бы всю эту длинную линию танков, используя наше оружие, которое им дал Трамп, и многое другое, что я сделал. Если бы я не был президентом… Во-первых, если бы я был президентом, как и должен был быть, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это стало очень очевидно, но это становится все более очевидным с каждым днем, и вы это увидите. Но если бы выборы не были сфальсифицированы, и я был бы президентом, этой войны никогда бы не случилось", - сообщил Трамп.

Стоит отметить, что в 2018 году президентом Украины был Петр Порошенко и колонны танков не шли на Киев. Условием передачи Украине этих вооружений являлось их базирование вдали от линии разграничения на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко называл Javelin "дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе".

The New York Times опубликовал беседу с Дональдом Трампом в форме стенограммы. И Фокус приводит ее в том же виде, для полного понимания того, как президент США отвечает на вопросы касательно Украины.

Трамп про "козыри" Зеленского

В какой-то момент Дэвид Э. Сэнгер напомнил: "Вы, как известно, сидели в этой самой комнате и сказали Зеленскому: "У вас нет карт (нет козырей/рычагов давления)", еще в феврале.

Президент Трамп: Это правда. Ну, у него и нет карт. У него не было — у него не было карт с самого первого дня.

Дэвид Э. Сэнгер: Значит, тогда у него их не было. А сейчас они у него есть?

Президент Трамп: Нет, нету.

Дэвид Э. Сэнгер: Нету. И что это означает, по-вашему? Он должен... он еще не отказался от территорий? И у него есть...

Президент Трамп: У него есть только одно.

Дэвид Э. Сэнгер: Что?

Президент Трамп: Дональд Трамп. Если у него не будет Дональда Трампа… это обернулось бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают.

Дэвид Э. Сэнгер: Итак, каков наш дальнейший план действий?

Президент Трамп: Что ж, мы делаем все, что в наших силах. У меня нет точных сроков. Если мы сделаем все, что в наших силах, я просто хотел бы увидеть войну. Думаю, если бы меня не было, она могла бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Но этого больше не повторится.

Трамп про мирное соглашение по Украине и веру в намерения Путина

Также Дэвид Э. Сэнгер задал вопрос о переговорах касательно мира в Украине: "Вы надеялись достичь соглашения между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Путиным до Дня благодарения. Затем вы надеялись достичь его к Рождеству. А теперь уже январь…

Президент Трамп: Меня это разочаровало.

Дэвид Э. Сэнгер: Но президент Зеленский публично описал нам план из 20 пунктов. Он сказал, что он предоставляет ему защиту, подобную статье 5. Мы спросили его, что это значит, и он ответил, что если будет достигнуто соглашение, и будет заключено прекращение огня и мирное соглашение, и Россия снова вторгнется — вот чего мы опасаемся — то Соединенные Штаты и их союзники вмешаются, и…

Президент Трамп: Ну, давайте скажем так. Его союзники — вся Европа, другие страны, которые в него вступают, и Соединенные Штаты.

Дэвид Э. Сэнгер: Верно. Но вопрос в том, если они (российская армия – ред.) снова вторгнутся, будете ли вы готовы воевать, чтобы защитить их от ядерного оружия?

Президент Трамп: Я твердо убежден, что они не стали бы вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился. Я твердо убежден, что они не стали бы вторгаться снова.

Дэвид Э. Сэнгер: Но если бы они это сделали?

Президент Трамп: "Я думаю, что если бы меня не было рядом, во-первых, у этого соглашения не было бы ни единого шанса состояться. И во-вторых, к этому времени Россия уже захватила бы всю Украину. Что и было ее первоначальным желанием.

Дэвид Э. Сэнгер: Итак, несколько недель назад вы показывали Путину этот план из 20 пунктов. Он вам ответил и сказал, что думает об этом?

Президент Трамп: Ага.

Дэвид Э. Сэнгер: Что вы слышите?

Президент Трамп: Думаю, он хочет заключить сделку.

Дэвид Э. Сэнгер: Согласится ли он на 20 пунктов?

Президент Трамп: Но я думал об этом — я думал об этом давно. У меня были такие случаи…

Тайлер Пейджер: Вы все еще ему доверяете?

Президент Трамп: Ну, у меня было — вдвое больше. Бывали случаи, когда я уже договорился с Путиным, а Зеленский отказывался идти на сделку, что меня шокировало. Вы видели небольшой пример, когда он сидел прямо на этом месте. А были и случаи, когда все было наоборот. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это еще выясним.

Тайлер Пейджер: Вы по-прежнему доверяете Путину после последнего инцидента, когда он заявил, что Украина выпустила ракету по его дому, а ваша разведка утверждала обратное?

Президент Трамп: Что ж, его корабли... его корабли сегодня отплыли ужасно быстро.

Дэвид Э. Сэнгер: Почему он не сказал вам правду о нападении на его дом?

Президент Трамп: Я не знаю. Я не знаю, правда это или нет. Он сказал мне, что на его дом напали.

Дэвид Э. Сэнгер: Если Путин отклонит план из 20 пунктов или просто затянет его, готовы ли вы перевооружить Украину?

Президент Трамп: Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизни. Знаете, война ничего нам не стоит. Мы зарабатываем на войне деньги, и даже после того, как Байден потратил 350 миллиардов долларов, что, как вы знаете, является значительной суммой, я заключил сделку…

Дэвид Э. Сэнгер: О, Конгресс выделил на это все до копейки.

Президент Трамп: Я заключил сделку. Я заключил сделку с компанией по добыче редкоземельных металлов. Я сказал: "Я хочу вернуть эти деньги, потому что Байден — дурак. Он глупец, и он дал вам 350 миллиардов долларов, а я сказал Украине — это одна из причин, почему он был не очень доволен мной здесь. Я сказал: "Я хочу вернуть эти деньги Америке". И я заключил сделку с компанией по добыче редкоземельных металлов, которая может стоить гораздо больше, хорошо? Я вернул деньги. Но этот дурак дал 350 миллиардов долларов. Итак, я продаю им оружие, и они платят за него полную цену. Я даже не продаю его им. Я продаю его НАТО. И, как вы знаете, я получаю от 2 до 5 процентов — у НАТО сейчас много денег. Но я делаю это не ради этого. Я делаю это, потому что хочу — я хочу спасать от 25 до 30 тысяч жизней в месяц. Я не могу в это поверить. Возьмите стадион и заполните его 35 тысячами людей, умноженными на два. То есть, это половина стадиона, большого стадиона НФЛ — это половина этих людей, которые умирают каждый месяц. Это абсурд.

