"Не було карт із першого дня": Трамп заявив, що "у Зеленського є тільки Трамп"

Президент США минулого тижня дав велике інтерв'ю журналістам The New York Times, у якому вкотре похвалив себе, заявивши, що зупинив вісім війн, поскаржився, що не отримав Нобелівської премії миру, і заявив, що у президента України "немає карт". Але так і не зміг відповісти, чи вірить він Путіну і в те, що він припинить війну в Україні.

Інтерв'ю у президента США Дональда Трампа журналісти взяли ввечері 8 січня 2026 року. Як вони самі зізналися, на це пішло дві години, а результатом стали 23 тисячі слів.

Із президентом США розмовляли четверо репортерів New York Times — Золан Канно-Янгс, Тайлер Пейджер, Кеті Роджерс і Девідом Е. Сенгером. Вони обговорили такі теми, як погляд Трампа на його повноваження головнокомандувача, розстріл жінки працівниками імміграційної служби в Міннеаполісі, стратегію США щодо Венесуели, російсько-українську війну, Гренландію і НАТО, а також здоров'я Трампа та його плани щодо подальшої реконструкції Білого дому.

У якийсь момент Трамп прийняв дзвінок від Густаво Петро, президента Колумбії.

У якийсь момент Дональд Трамп заявив, що був "дуже відданий" Європі і добре справлявся зі своєю роботою: "Якби не я, Росія зараз володіла б усією Україною", повідомив Трамп і нагадав, що дав Україні ракетні комплекси (ПТРК) FGM-148 Javelin для оборонних цілей у 2018 році.

"І не забувайте, що на самому початку я дав їм "Джавеліни". Обама дав їм папірці. І вони знищили ці танки на самому початку за допомогою "Джавелінів". Знаєте, якби я не дав їм ці "Джавеліни", ця війна закінчилася б миттєво. Але Путін би, знаєте, все б закінчилося... він ішов до Києва, вони застрягли, а я дав їм "Джавеліни", і вони знищили б усю цю довгу лінію танків, використовуючи нашу зброю, яку їм дав Трамп, і багато іншого, що я зробив. Якби я не був президентом... По-перше, якби я був президентом, як і мав би бути, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це стало дуже очевидно, але це стає дедалі очевиднішим із кожним днем, і ви це побачите. Але якби вибори не були сфальсифіковані, і я був би президентом, цієї війни ніколи б не сталося", — повідомив Трамп.

Варто зазначити, що у 2018 році президентом України був Петро Порошенко і колони танків не йшли на Київ. Умовою передачі Україні цих озброєнь було їхнє базування далеко від лінії розмежування на Донбасі. Президент України Петро Порошенко називав Javelin "додатковим стримувальним аргументом проти російської агресії на Донбасі".

The New York Times опублікував бесіду з Дональдом Трампом у формі стенограми. І Фокус наводить її в тому ж вигляді, для повного розуміння того, як президент США відповідає на запитання щодо України.

Трамп про "козирі" Зеленського

У якийсь момент Девід Е. Сенгер нагадав: "Ви, як відомо, сиділи в цій самій кімнаті і сказали Зеленському: "У вас немає карт (немає козирів/важелів тиску)", ще в лютому.

Президент Трамп: Це правда. Ну, у нього і немає карт. У нього не було — у нього не було карт із самого першого дня.

Девід Е. Сенгер: Отже, тоді в нього їх не було. А зараз вони в нього є?

Президент Трамп: Ні, немає.

Девід Е. Сенгер: Ні. І що це означає, по-вашому? Він має... він ще не відмовився від територій? І в нього є...

Президент Трамп: У нього є тільки одне.

Девід Е. Сенгер: Що?

Президент Трамп: Дональд Трамп. Якщо у нього не буде Дональда Трампа... це обернулося б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають.

Девід Е. Сенгер: Отже, який наш подальший план дій?

Президент Трамп: Що ж, ми робимо все, що в наших силах. У мене немає точних термінів. Якщо ми зробимо все, що в наших силах, я просто хотів би побачити війну. Думаю, якби мене не було, вона могла б перерости в третю світову війну. Усе йшло дуже погано, дуже погано. Але цього більше не повториться.

Трамп про мирну угоду щодо України та віру в наміри Путіна

Також Девід Е. Сенгер поставив запитання про переговори щодо миру в Україні: "Ви сподівалися досягти угоди між [президентом України Володимиром] Зеленським і Путіним до Дня подяки. Потім ви сподівалися досягти її до Різдва. А тепер уже січень...

Президент Трамп: Мене це розчарувало.

Девід Е. Сенгер: Але президент Зеленський публічно описав нам план із 20 пунктів. Він сказав, що він надає йому захист, подібний до статті 5. Ми запитали його, що це означає, і він відповів, що якщо буде досягнута угода, і буде укладено припинення вогню та мирну угоду, і Росія знову вторгнеться — ось чого ми побоюємося, — то Сполучені Штати та їхні союзники втрутяться, і...

Президент Трамп: Ну, давайте скажемо так. Його союзники — вся Європа, інші країни, які в нього вступають, і Сполучені Штати.

Девід Е. Сенгер: Вірно. Але питання в тому, якщо вони (російська армія — ред.) знову вторгнуться, чи будете ви готові воювати, щоб захистити їх від ядерної зброї?

Президент Трамп: Я твердо переконаний, що вони не стали б вторгатися знову, інакше я б на це не погодився. Я твердо переконаний, що вони не стали б вторгатися знову.

Девід Е. Сенгер: Але якби вони це зробили?

Президент Трамп: "Я думаю, що якби мене не було поруч, по-перше, у цієї угоди не було б жодного шансу відбутися. І по-друге, до цього часу Росія вже захопила б усю Україну. Що і було її початковим бажанням.

Девід Е. Сенгер: Отже, кілька тижнів тому ви показували Путіну цей план із 20 пунктів. Він вам відповів і сказав, що думає про це?

Президент Трамп: Ага.

Девід Е. Сенгер: Що ви чуєте?

Президент Трамп: Думаю, він хоче укласти угоду.

Девід Е. Сенгер: Чи погодиться він на 20 пунктів?

Президент Трамп: Але я думав про це — я думав про це давно. У мене були такі випадки...

Тайлер Пейджер: Ви все ще йому довіряєте?

Президент Трамп: Ну, у мене було — удвічі більше. Бували випадки, коли я вже домовився з Путіним, а Зеленський відмовлявся йти на угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, коли він сидів просто на цьому місці. А були й випадки, коли все було навпаки. Думаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще з'ясуємо.

Тайлер Пейджер: Ви, як і раніше, довіряєте Путіну після останнього інциденту, коли він заявив, що Україна випустила ракету по його будинку, а ваша розвідка стверджувала протилежне?

Президент Трамп: Що ж, його кораблі... його кораблі сьогодні відпливли жахливо швидко.

Девід Е. Сенгер: Чому він не сказав вам правду про напад на його будинок?

Президент Трамп: Я не знаю. Я не знаю, правда це чи ні. Він сказав мені, що на його будинок напали.

Девід Е. Сенгер: Якщо Путін відхилить план із 20 пунктів або просто затягне його, чи готові ви переозброїти Україну?

Президент Трамп: Я не хочу цього говорити. Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доведеться це говорити, тому що я зобов'язаний спробувати врятувати життя. Знаєте, війна нічого нам не коштує. Ми заробляємо на війні гроші, і навіть після того, як Байден витратив 350 мільярдів доларів, що, як ви знаєте, є значною сумою, я уклав угоду...

Девід Е. Сенгер: О, Конгрес виділив на це все до копійки.

Президент Трамп: Я уклав угоду. Я уклав угоду з компанією з видобутку рідкоземельних металів. Я сказав: "Я хочу повернути ці гроші, тому що Байден — дурень. Він дурень, і він дав вам 350 мільярдів доларів, а я сказав Україні — це одна з причин, чому він був не дуже задоволений мною тут. Я сказав: "Я хочу повернути ці гроші Америці". І я уклав угоду з компанією з видобутку рідкоземельних металів, яка може коштувати набагато більше, добре? Я повернув гроші. Але цей дурень дав 350 мільярдів доларів. Отже, я продаю їм зброю, і вони платять за неї повну ціну. Я навіть не продаю її їм. Я продаю її НАТО. І, як ви знаєте, я отримую від 2 до 5 відсотків — у НАТО зараз багато грошей. Але я роблю це не заради цього. Я роблю це, тому що хочу — я хочу рятувати від 25 до 30 тисяч життів на місяць. Я не можу в це повірити. Візьміть стадіон і заповніть його 35 тисячами людей, помноженими на два. Тобто, це половина стадіону, великого стадіону НФЛ — це половина цих людей, які помирають щомісяця. Це абсурд.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Іран починає перетинати "червоні лінії США", але не відповів, чи буде він робити щось для допомоги учасникам протестів.

Також Дональд Трамп заявив, що Гавані треба укласти угоду "поки не пізно".