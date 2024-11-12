"Медовий місяць" Трампа і Путіна: здається, ми це вже колись бачили

Зараз починається "медовий місяць" Трампа з Путіним.

Те саме було і в 2016-2017-х.

Коли Трамп під час президентської кампанії заявляв, що розгляне питання визнання анексії Криму Росією, тому що "там усі говорять російською".

Але вже 2018-го зняв вето на постачання летальної зброї в Україну, запровадженої особисто Обамою вже після анексії Криму і початку військового конфлікту на Донбасі, а де-факто — "гібридного" військового вторгнення РФ в Україну.

І ми отримали перші "Джавеліни", які дуже допомогли Україні вже у 2022-му здобути перемогу в битві за Київ і провалити "бліцкриг" Путіна в Україні.

"Джавеліни" Україна отримала саме за Трампа Фото: topwar.ru

Звісно, чинити тиск на Україну Трамп буде, і це вже було 2024-го, коли було заблоковано голосування в Конгресі США за виділення військової допомоги Україні.

Але якщо Путін наполягатиме на своїх умовах зупинки війни — передачу Запоріжжя, дуже важливого індустріального і військового хаба для України, в якому виробляють, приміром, мотори для гелікоптерів і військових літаків, необхідних і російським ВПС, а також Херсона, який ми звільнили 2022 року, тоді Україна може отримати навіть ті види озброєнь, про які ми можемо тільки мріяти й зараз.

І в необхідних для Перемоги над РФ на полі бою кількостях, а не по "чайній ложечці", як ми отримуємо зараз.

Цей "план Б" Трампа щодо врегулювання російсько-української війни і був описаний у статті ексдержсекретаря Помпео в газеті "Wall Street Journal" цього літа.

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