"У них справді проблеми": республіканці відреагували на візит Зеленського до США

На думку сенатора Джеймса Ланкфорда, перебування українського лідера у Вашингтоні не вплине на вимоги Республіканської партії щодо імміграції.

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Представники Республіканської партії в Сенаті США вимагають, щоб законопроєкт про допомогу Україні включав їхні вимоги щодо імміграції. Сенатори-республіканці не впевнені, що до кінця 2023 року їм вдасться домовитися щодо цього з демократами, пише CNN.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що Білий дім став брати активнішу участь у переговорах із республіканцями в Сенаті щодо імміграційної політики. На його думку, досягти угоди "цілком можливо".

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"Я перестану робити прогнози щодо термінів, тому що, знаєте, я щоразу помилявся", — сказав Мерфі.

Провідний парламентер від Республіканської партії з імміграційної політики Джеймс Ланкфорд заявив, що переговори щодо цього можуть продовжитися у 2024 році. Він наголосив, що йому б хотілося, аби проблеми було вирішено раніше.

"Ми — Сполучені Штати Америки, і ми не повинні дивитися на інші країни та казати: "О боже, у них справді проблеми, але ми ігноруватимемо 1 наші власні потреби". Ми повинні приділяти увагу нашим власним потребам, одночасно опікуючись потребами всього світу", — сказав Ланкфорд.

За його словами, візит президента України Володимира Зеленського не змінить вимог Республіканської партії щодо імміграції.

Зі свого боку, сенаторка-республіканка Джоні Ернст заявила, що хоче почути від українського лідера, як Україна планує перемогти у війні з Росією, а також про те, яка підтримка для цього буде потрібна з боку США. За її словами, прикордонна політика має бути включена до будь-якого пакета допомоги, який буде ухвалено.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський повідомив, що розпочав робочу поїздку до США та вже провів зустрічі, на яких ішлося про співпрацю у сфері оборони. За його словами, візит розпочався із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Чарльзом Брауном.

11 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив сподівання на те, що нове оголошення, яке стосується сектору безпеки, буде зроблено до кінця місяця.