"У них действительно проблемы": республиканцы отреагировали на визит Зеленского в США

По мнению сенатора Джеймса Ланкфорда, пребывание украинского лидера в Вашингтоне не повлияет на требования Республиканской партии касательно иммиграции.

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Представители Республиканской партии в Сенате США требуют, чтобы законопроект о помощи Украине включал их требования по иммиграции. Сенаторы-республиканцы не уверены, что до конца 2023 года им удастся договориться по этому поводу с демократами, пишет CNN.

Сенатор-демократ Крис Мерфи отметил, что Белый дом стал более активно участвовать в переговорах с республиканцами в Сенате по поводу иммиграционной политики. По его мнению, достичь соглашения "вполне возможно".

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"Я перестану делать прогнозы по срокам, потому что, знаете, я каждый раз ошибался", — сказал Мерфи.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии по иммиграционной политике Джеймс Ланкфорд заявил, что переговоры по этому поводу могут продолжиться в 2024 году. При этом он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы проблемы была решена раньше.

"Мы — Соединенные Штаты Америки, и мы не должны смотреть на другие страны и говорить: "О боже, у них действительно проблемы, но мы будем игнорировать и наши собственные нужды". Мы должны уделять внимание нашим собственным нуждам, одновременно занимаясь нуждами всего мира", — сказал Ланкфорд.

По его словам, визит президента Украины Владимира Зеленского не изменит требования Республиканской партии по иммиграции.

В свою очередь сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила, что хочет услышать от украинского лидера, как Украина планирует победить в войне с Россией, а также о том, какая поддержка для этого потребуется со стороны США. По ее словам, пограничная политика быть включена в любой пакет помощи, который будет принят.

Напомним, 11 декабря Владимир Зеленский сообщил, что начал рабочую поездку в США и уже провел встречи, на которых шла речь о сотрудничестве в сфере обороны. По его словам, визит начался со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном.

Кроме того, 11 декабря координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби выразил надежду на то, что новое объявление, касающееся сектора безопасности, будет сделано до конца месяца.