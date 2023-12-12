"Почти не осталось времени": на пути Зеленского в США стоят три препятствия, – СМИ

По мнению американского журналиста Марка Стоуна, на дальнейшую помощь Киеву влияет ряд факторов. В частности, это ситуация на фронте, внутренняя политика США, а также война между Израилем и боевиками ХАМАСа.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, намереваясь убедить американских партнеров выделить дополнительную военную помощь Киеву. Однако в Вашингтоне украинский лидер сталкивается с некоторыми препятствиями, сообщает корреспондент Sky News Марк Стоун.

Как отмечает журналист, ряд обстоятельств усложняют процесс принятия решения о продолжении американской помощи для Украины.

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"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас кончились деньги и почти не осталось времени", — заявило Управление по менеджменту и бюджету правительства США в недавнем письме Конгрессу.

По мнению Стоуна, первой причиной затягивания с помощью является "медленный прогресс" на поле боя. Он отметил, что результаты контрнаступления побудили некоторых людей к сомнениям в целесообразности вкладывания денег в войну.

Второй причиной журналист считает политическую ситуацию в США. Он указал на то, что если ранее Украина пользовалась двухпартийной поддержкой США, то на данный момент она стала "заложницей внутренней политики". В частности, республиканцы требуют, чтобы закон о помощи Украине включал их требования касательно миграционной политики.

Третья причина, которую выделил Стоун, заключается в переключении внимания мировой общественности на конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа. По словам журналиста, новая война привела к еще большему ограничению финансирования Киева.

При этом сторонники помощи Украине указывают на то, что поддержка Киева является вопросом коллективной безопасности. Так, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, недавно посетивший Вашингтон, призывал США сосредоточиться на том, что, по его мнению, поставлено на карту.

"Я просто не думаю, что в какой-либо из наших стран существует что-то вроде "поставить разводной мост" и думать, что вы можете изолировать себя", — сказал Кэмерон.

Напомним, 11 декабря Владимир Зеленский заявил, что Киеву определенно удастся побороть паузу в помощи от Вашингтона, которая случилась в результате разногласий в Конгрессе.

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби 11 декабря выразил надежду на то, что новое объявление о помощи Украине будет сделано до конца месяца.