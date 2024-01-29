Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны в 2024 году, — экс-глава НАТО

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что война со страной-агрессором закончится, как и Корейская, то есть РФ, вероятно, все еще будет иметь контроль над определенными украинскими территориями, в том числе и Крымом.

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Бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что из-за "истощения" как России, так и Украины ведением войны, существует вероятность мирных переговоров в конце текущего года. Об этом он сообщил во время воскресного интервью на радио WABC 770 AM, передает издание The Hill.

"Я думаю, что в конце этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", — подчеркнул Ставридис.

Адмирал добавил, что и Россия, и Украина испытывают сложности и получают помощь от третьих сторон, "однако, вероятно, будут откладывать переговоры".

Также Ставридис считает, что война между Украиной и РФ закончится, "как Корейская война, то есть Россия, вероятно, все еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, наземным мостом в Россию".

"С другой стороны, я вижу, что Украина идет в НАТО. Я думаю, что планы этого соглашения, вероятно, станут более понятными в этом году", — заявил бывший главнокомандующий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что не стоит думать, что причиной продолжения военных действий между Украиной и Россией является исключительно отсутствие переговоров. По его мнению, простого решения вопроса военных конфликтов между этими двумя странами не стоит ожидать.

Напомним, 14 декабря Джеймс Ставридис заявил, что ближайшее будущее Украины будет зависеть от того, продолжат ли США и Европейский союз оказывать военную помощь Киеву в достаточных количествах.