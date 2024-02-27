НАТО не планує відправляти своїх військових в Україну, — Столтенберг

За словами генерального секретаря, союзники Альянсу надають Україні "безпрецедентну підтримку", однак не мають "жодних планів" щодо розміщення своїх військ на українських територіях.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни, ймовірно, розглядають відповідну можливість. Про це він повідомив у коментарі для Associated Press.

"Союзники НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України", — заявив Столтенберг журналістам.

У виданні нагадали, що напередодні поїздки до Парижу в понеділок, де високопосадовці з понад 20 країн обговорювали варіанти збільшення допомоги Україні, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни зважують, чи укладати двосторонні угоди щодо відправлення військ в Україну, аби допомогти їй протистояти російському вторгненню.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, яка відбулася 26 лютого в Парижі заявив, що у Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправлення військ в Україну.

У 2024 році стало відомо про низку двосторонніх безпекових угод, укладених з країнами Європейського Союзу і НАТО: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією тощо. Згідно з текстами угод, ідеться про надання військової та гуманітарної підтримки, але не вказано про можливість вступу іноземних армій у війну з РФ.

Зазначимо, президент Зеленський в інтерв'ю агентству FoxNews пояснив, коли, на його думку, може завершитись війна з путінською Росією. Тим часом видання Financial Times наголосило, що причина невдач на фронті в Україні — переляк країн заходу перед діями президента РФ Володимира Путіна.