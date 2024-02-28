Обсуждение отправки войск НАТО в Украину является сигналом для РФ, — эстонский генерал

По словам Неэме Вяли, европейские лидеры продолжают говорить о том, как дальше можно будет поддержать Киев в противостоянии с Кремлем. В Москве понимают, что Запад не готов останавливаться.

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Разговоры о том, что Запад может отправить на территорию Украины своих военных, является знаком для Российской Федерации. Об этом заявил эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли, передает ERR.

По его словам, в последнее время европейские лидеры активно обсуждают вопрос дальнейшей поддержки Украины. Один из вопросов, которые они затронули, касается возможной отправки в Украину бойцов НАТО. Москва в такой способ получает своеобразный сигнал.

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"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова продолжать помогать Украине и вносить в ней свой вклад", — заявил Неэме Вяли.

Отдельно эстонский генерал-майор в запасе добавил, что у Европы есть возможность отправить в Украину своих военных, однако вопрос заключается в том, есть ли в этом смысл. Связано это с тем, что человеческого ресурса у Киева достаточно, а от западных партнеров ожидается другая поддержка, в виде поставок оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", — продолжил Неэме Вяли.

Такое же мнение озвучила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, когда заявила, что Украина больше всего нуждается в боеприпасах и европейские лидеры сошлись на этом.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса по отправке войск НАТО пока нет.

Также свое мнение на этот счет высказал и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, вопрос дальнейшей помощи Украине стоял крайне остро на заседании лидеров Альянса и ЕС. Страны сами будут принимать решение о том, как поддерживать Киев в противостоянии с РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил, что Альянс не планирует посылать своих военных в Украину. По его словам, союзники оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.