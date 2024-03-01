Есть условие: Канада заявила, что готова отправить военных в Украину

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, ограниченное количество военнослужащих могут прибыть в Украину для обучения бойцов.

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Канада разрешила отправить ограниченное число военнослужащих в Украину. Эти войска не будут принимать участие в активных боевых операциях, а вместо этого будут обучать украинских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр в интервью изданию Toronto Star.

Он отметил, что обсуждение возможности направления военных сил происходило в начале этой недели в Париже, где он присутствовал. В то время как Канада, аналогично многим другим странам НАТО, высказала свое недовольство идеей президента Франции, Эммануэля Макрона.

Блэр объявил о потенциальной небоевой миссии канадских военных. Речь идет о возможной отправке ограниченного числа военнослужащих для тренировки украинских защитников на территории Украины, с условием, что такая операция будет осуществляться вдали от передовой линии.

Как отмечается, соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может проводить учебную деятельность в Украине, "когда разрешат условия".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, который состоялся 26 февраля в Париже заявил, что в Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину.

Как отметил французский лидер, два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже состоялось "боевое совещание" с участием президента Эммануэля Макрона, во время которого обсуждали отправку в Украину армейских подразделений.