Крылья свободы. Как повлияют на ход войны словацкие МиГ-29S, если Украина их получит

Пока неизвестно, будут ли словацкие самолеты МиГ-29АS в ближайшее время участвовать в боях. Но даже без поставок самолетов в Украину Словакия по праву заслужила звание одного из самых преданных союзников свободы в Европе.

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Обладая одной из самых маленьких армий в НАТО, Словакия сыграла важную роль в обеспечении Украины оружием для сдерживания российского вторжения. Среди предоставленного вооружения – не только 12 тысяч 120-мм мин, ПЗРК и ПТУР, но и единственная в стране батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ. Словакия была готова отказаться от собственной системы противодействия вражеской авиации, чтобы пополнить разрушенный арсенал ЗРК Украины. В краткосрочной перспективе на замену словацким ЗРК придут американские Patriot, но в дальнейшем стране придется приобрести собственную систему ЗРК или полностью отказаться от нее.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный поставкам новых самолетов для ВВС Украины.

Словакия обдумывает поставку МиГ-29S в Украину

Сейчас Словакия также рассматривает возможность передать Украине весь свой парк истребителей МиГ-29, откликнувшись на многочисленные просьбы президента Зеленского о дополнительных истребителях. Хотя реальная польза от предоставления Украине дополнительных истребителей довольно спорна (наряду со многими другими запросами Зеленского о тяжелом вооружении), несомненно, что поставка МиГ-29 в Украину воодушевит как гражданских, так и военных, наконец-то обратив внимание на самую громкую просьбу Украины с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Официально ВВС Словакии эксплуатируют 9 одноместных истребителей МиГ-29AS и 2 учебно-тренировочных МиГ-29UBS с авиабазы Сляк в Центральной Словакии. Считается, что только 5 МиГ-29AS и 1 МиГ-29UBS сейчас находятся в строю и отвечают минимальным требованиям для воздушного патрулирования. В 2023 году ВВС собираются заменить их на 12 одноместных и 2 двухместных F-16V Block 70/72.

Все словацкие МиГ-29 в период с 2005 по 2008 год были модернизированы РСК МиГ до стандартов НАТО, получив обозначения МиГ-29AS и МиГ-29UBS (S означает Словакию). В остальном их характеристики остались неизменными с момента поставки этих самолетов в Чехословакию в конце 1980-х годов.

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К сожалению, это означает, что МиГ-29АS на самом деле менее совершенны, чем украинский флот из 60 единиц МиГ-29 9.13 и МиГ-29МУ1 (модернизированный вариант МиГ-29 9.13), который за время вторжения понес по меньшей мере 4 визуально подтвержденные потери. Хотя Украина утверждает, что ей необходимы дополнительные истребители для защиты городов и сухопутных войск от российских самолетов и вертолетов, вероятно, с такой задачей лучше справятся мобильные ЗРК.

Несмотря на то, что США уже рассматривали Польшу и Болгарию в качестве потенциальных поставщиков дополнительных МиГ-29 в Украину, эти самолеты, как ни странно, отсутствуют в списке пожеланий Украины. У авторов есть доступ к документам с изложением запросов украинских военных. Согласно им, желаемая помощь включает поставку совершенно новых F-15EX, F-15SE и A-10 Thunderbolt II. Помимо того, что F-15SE "Silent Eagle" остался нереализованным предложением, а ВВС США только сейчас получают первые F-15EX Eagle II, в таком запросе проигнорирован тот факт, что украинским специалистам потребуются месяцы на освоение этих типов самолетов, не говоря уже о том, чтобы изучить тактику их эффективного применения.

[ + – ] Словацкий МиГ-29 в привлекательном пиксельном камуфляже

Предыдущие попытки передать Украине МиГ-29 из Польши и Болгарии не увенчались успехом: такая поставка была признана слишком политически рискованной и громоздкой, особенно по сравнению с технически и политически простой поставкой наземных средств вроде ПТРК и ПЗРК. Также возможно, что Польша считает поставку МиГ-29 Украине избыточной по сравнению с реальными потребностями Украины в средствах обороны. К тому же польским ВВС пришлось бы быстро искать замену своим собственным ПВО, поскольку напряженность в отношениях с Россией достигла рекордного уровня. Поэтому неудивительно, что поставка так и не состоялась.

Те же соображения касаются и Словакии, которая ранее заявляла, что передача ее самолетов МиГ-29 возможна только при условии предоставления гарантий защиты ее воздушного пространства после потери всего флота истребителей (по крайней мере, до 2023 года). Такие гарантии можно реализовать путем привлечения польских или чешских ВВС к выполнению обязанностей Словакии по обеспечению быстрого реагирования (QRA) или путем временного размещения самолетов НАТО в Словакии для воздушного патрулирования.

Если передача все-таки состоится, самолеты, скорее всего, разместят на авиабазах в Западной Украине. Их рассредоточение и частые перемещения могут значительно повысить их живучесть, заставив Россию активизировать свои попытки уничтожить украинские ВВС. Поскольку России не удалось этого сделать за два месяца войны, эти попытки вряд ли вскоре увенчаются успехом. Хотя непосредственное влияние уничтоженной вражеской техники на ход боевых действий может быть несущественным, сам факт того, что противнику придется вносить коррективы в свои операции для предотвращения потерь, может оказать вполне реальное влияние на ситуацию на земле.

С точки зрения логистики и знания реальной обстановки, самым реалистичным вариантом поставки самолетов в Украину была бы именно поставка из Словакии. С учетом готовности пилотов летать на данном типе самолетов, а также общности вооружения и инфраструктуры, вероятен плавный переход словацких истребителей на службу украинским ВВС. К тому же следует учитывать, что ожидается поставка всего лишь нескольких самолетов. Это не только упрощает их интеграцию в ВВС, но и сводит к минимуму их реальное влияние на ход боевых действий. В этом смысле символизм и душевный эффект, который могут произвести эти самолеты, наверняка превзойдут их реальную боевую эффективность.

[ + – ] Компоненты батареи С-300ПМУ на пути в Украину, 8 апреля 2022 года

Словакия уже доказала, что для оказания значимой материальной поддержки не обязательно быть большой страной с огромной армией. Поскольку другие члены НАТО, включая Германию и Францию, пока воздерживаются от поставок бронетехники, артиллерии и другого тяжелого вооружения, ответственность берут на себя страны Центральной Европы, такие как Словакия, Польша и Чехия. Пока неизвестно, будут ли словацкие самолеты МиГ-29АS в ближайшее время участвовать в боях. Но даже без поставок самолетов в Украину Словакия по праву заслужила звание одного из самых преданных союзников свободы в Европе.

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