Секрет тактики ВСУ. Как украинским войскам удалось уничтожить двадцать тысяч оккупантов

Почему ВСУ удалось остановить российские войска на множестве направлений и перейти в контрнаступление, уничтожив 21 тысячу военнослужащих РФ? Все дело в передовой тактике ВСУ, о чем рассказал Фокусу военный аналитик Сергей Згурец.

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По данным Генштаба Вооруженных сил Украины за 56 дней войны ликвидировано 20 900 российских оккупантов, так сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице в Facebook. В чем тактика ВСУ оказалась намного эффективнее тактики ВС РФ и почему украинская армия, уступая в численности противнику, сумела перейти в контрнаступление, Фокусу рассказал ведущий военный эксперт Сергей Згурец, глава консалтинговой компании Defense Express, которая ряд лет занимается военной аналитикой.

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Генштаб ВСУ озвучил очередные цифры потерь России – уничтожены почти 21 тысяча представителей ВС РФ. Также известно о ликвидации более 20 офицеров командного состава. Чем объясняются такие успехи ВСУ с точки зрения тактики?

— 21 тысяча человек – это цифра за два месяца российско-украинской войны, и она больше, чем количество погибших военнослужащих СССР за 10 лет войны в Афганистане (в Афганистане с 1979 по 1989 погибли 15 тыс. человек. – Ред.). Погибло и более 20 человек командного состава ВС РФ. Шесть убитых генералов – это беспрецедентный признак того, что у России устаревшая тактика ведения боевых действий.

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Почему российская армия так бездарно воюет

Например, их колонна остановилась. Они звонят в Москву – спрашивают руководство о дальнейших действиях. Система у них директивная – звонить наверх и ждать указаний. Дают указания: выяснить, почему колонна остановилась? Генерал идет в начало колонны — и тут его накрывает. Эта тупость является следствием того, что российская армия унаследовала от советской жесткую вертикаль управления — в отличие от украинской армии, которая, сотрудничая с НАТО, обеспечивала инициативу снизу.

В ВСУ поощряется принятие решения на уровне командира роты и батальона. Например, ударить по колонне и отойти.

Авторитарность российской армии базируется на том, что снизу идет цепочка наверх – запрос, а потом поступает приказ и это все долго происходит.

Нам эта инертность на руку. Поскольку наша тактика предполагает инициативу снизу – украинская армия гораздо мобильнее ВС РФ, отсюда наши успехи. Это два разных, если не сказать, противоположных подхода.

Если, к примеру, в российских войсках поступит приказ захватить водонапорную башню, они будут заниматься только ее захватом. А если мы говорим о натовском подходе, то согласно этой доктрине доводится замысел операции. В данном примере, допустим, лишить противника воды.

В натовской доктрине предполагается, что на месте виднее, как именно решить эту задачу. Это можно сделать захватом водонапорной башни, а можно иным способом, допускающим самостоятельное принятие решения: надо, возможно, не саму башню захватывать, а уничтожить насос. Я на этом примере показываю разницу в подходах.

Тактика ВСУ была сформирована при довольно длительном сотрудничестве со структурами НАТО.

Натовская система управления не директивна, она предполагает делегирование ответственности переднему краю, где командир обладает немалыми полномочиями, понимая весь замысел операции.

Натовские и американские военспецы долгий период готовили ВСУ в рамках концепции гибкой и активной обороны. Этот накопленный ранее боевой опыт, плюс новые подходы к применению силы, и дали результаты.

Какие еще факторы способствовали успехам ВСУ?

— Второй фактор – инициатива наших командиров на переднем крае была подкреплена хорошим знанием местности. И третий – у нас значительно эффективнее взаимодействие между авиацией, артиллерией и пехотой. Как, например, показала ситуация по Гостомелю, где мы успешно наносили удары по российскому десанту.

[ + – ] Поскольку наша тактика предполагает инициативу снизу – украинская армия гораздо мобильнее ВС РФ, отсюда наши успехи Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Что необходимо для закрепления нашего успеха?

— Эти почти два месяца войны показали готовность ВСУ и украинского общества идти до конца, все силы отдавая защите своей страны. Никто не ожидал, что украинская армия будет настолько эффективно использовать все средства, что у нее есть.

Мы показали способность добиваться победы, даже имея в наличии только советский военный арсенал. А когда Запад добавил нам современное вооружение, мы показали еще большую эффективность. Единственная проблема, что наша страна не имеет столько людских ресурсов, как у РФ. И для нас важно беречь личный состав и получить то оружие, которое позволит уничтожать противника на гораздо большем расстоянии – я имею в виду артиллерию и ракетные комплексы, позволяющие поражать врага на удалении 100 километров и больше. И по некоторым заявлениям, мы стали уже получать такое вооружение.

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