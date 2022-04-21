Секрет тактики ЗСУ. Як українським військам вдалося знищити двадцять тисяч окупантів

Чому ЗСУ вдалося зупинити російські війська на багатьох напрямках і перейти в контрнаступ, знищивши 21 тисячу військовослужбовців РФ? Уся справа у передовій тактиці ЗСУ, про що розповів Фокусу військовий аналітик Сергій Згурець.

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За даними Генштабу Збройних сил України за 56 днів війни ліквідовано 20 900 російських окупантів, повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці у Facebook. У чому тактика ЗСУ виявилася набагато ефективнішою за тактику ЗС РФ і чому українська армія, поступаючись чисельністю супротивникові, зуміла перейти в контрнаступ, Фокусу розповів провідний військовий експерт Сергій Згурець, голова консалтингової компанії Defense Express, яка кілька років займається військовою аналітикою.

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Генштаб ЗСУ озвучив чергові цифри втрат Росії — знищено майже 21 тисячу представників ЗС РФ. Також відомо про ліквідацію понад 20 офіцерів командного складу. Чим пояснюються такі успіхи ЗСУ з погляду тактики?

— 21 тисяча осіб — це цифра за два місяці російсько-української війни, і вона більша за кількість загиблих військовослужбовців СРСР за 10 років війни в Афганістані (в Афганістані з 1979 по 1989 загинули 15 тис. осіб. — Ред.). Загинули й понад 20 осіб командного складу ЗС РФ. Шість убитих генералів — це безпрецедентна ознака того, що в Росії застаріла тактика ведення бойових дій.

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Чому російська армія так бездарно воює

Наприклад, їхня колона зупинилася. Вони дзвонять у Москву — запитують керівництво про подальші дії. Система у них директивна — дзвонити нагору та чекати вказівок. Надають вказівки: з'ясувати, чому колона зупинилася? Генерал іде на початок колони — і тут його накриває. Ця тупість є наслідком того, що російська армія успадкувала від радянської жорстку вертикаль управління — на відміну від української армії, яка співпрацюючи з НАТО, забезпечувала ініціативу знизу.

У ЗСУ заохочується ухвалення рішення на рівні командира роти та батальйону. Наприклад, ударити по колоні та відійти.

Авторитарність російської армії базується на тому, що знизу йде ланцюжок нагору — запит, а потім надходить наказ і це все довго відбувається.

Нам інертність на руку. Оскільки наша тактика передбачає ініціативу знизу — українська армія набагато мобільніша за ЗС РФ, звідси наші успіхи. Це два різні, якщо не сказати, протилежні підходи.

Якщо, наприклад, у російських військах надійде наказ захопити водонапірну вежу, вони займатимуться лише її захопленням. А якщо ми говоримо про натовський підхід, то згідно з цією доктриною доводиться задум операції. У цьому прикладі, припустимо, позбавити супротивника води.

У натовській доктрині передбачається, що на місці видніше, як розв'язати це завдання. Це можна зробити захопленням водонапірної вежі, а можна іншим способом, що припускає самостійне ухвалення рішення: треба, можливо, не власне вежу захоплювати, а знищити насос. Я на цьому прикладі показую різницю у підходах.

Тактика ЗСУ була сформована за умов досить тривалої співпраці зі структурами НАТО.

Натовська система управління не директивна, вона передбачає делегування відповідальності передньому краю, де командир має чималі повноваження, розуміючи весь задум операції.

Натовські й американські військові фахівці довгий період готували ЗСУ в межах концепції гнучкої та активної оборони. Цей накопичений раніше бойовий досвід, плюс нові підходи до застосування сили, і дали результати.

Які ще фактори сприяли успіхам ЗСУ?

— Другий фактор — ініціатива наших командирів на передньому краї була підкріплена добрим знанням місцевості. І третій — у нас значно ефективніша взаємодія між авіацією, артилерією і піхотою. Як, наприклад, показала ситуація у Гостомелі, де ми успішно завдавали ударів по російському десанту.

[ + – ] Оскільки наша тактика передбачає ініціативу знизу — українська армія набагато мобільніша за ЗС РФ, звідси наші успіхи Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Що потрібно для закріплення нашого успіху?

— Ці майже два місяці війни показали готовність ЗСУ й українського суспільства йти до кінця, всі сили віддаючи захисту своєї країни. Ніхто не очікував, що українська армія настільки ефективно використовуватиме всі засоби, що має.

Ми показали здатність добиватися перемоги, навіть маючи лише радянський військовий арсенал. А коли Захід додав нам сучасне озброєння, ми показали ще більшу ефективність. Єдина проблема, що наша країна не має стільки людських ресурсів, як РФ. І для нас важливо берегти особовий склад та отримати ту зброю, яка дозволить знищувати супротивника на набагато більшій відстані — я маю на увазі артилерію і ракетні комплекси, що дозволяють уражати ворога на відстані 100 кілометрів і більше. І, за деякими заявами, ми почали вже отримувати таке озброєння.

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