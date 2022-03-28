Британский генерал лорд Ричард Даннат назвал ошибки Путина при вторжении, среди которых: вера в собственную пропаганду, отсутствие взаимодействия между авиацией и наземными войсками, успешная работа украинской ПВО и дезинформация российских солдат, которых убедили в том, что сопротивления не будет.

Генерал-лейтенант Ричард Даннат возглавлял генеральный штаб Вооруженных сил Великобритании в 2006 – 2009 годах, был советником премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2009 – 2010. Фокус перевел статью генерала для издания Daily Mail, выделив ключевые моменты.

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Авиация не помогла танкам и пехоте

Согласно старому военному афоризму, "ни один план не выдерживает первого контакта с врагом". В случае вторжения России в Украину план был обречен еще до того, как был достигнут первый контакт.

Владимир Путин слишком охотно поверил собственной пропаганде: что его армия современная, хорошо оснащенная, хорошо обученная и молниеносный удар по Украине будет быстрым, успешным и практически бескровным. Тем не менее, российские военные действия в Украине были плачевными — просто позор для профессии военного.

Потери русских оцениваются от 7 000 до 14 000 человек — это 15% от всех сил вторжения, — а их растянувшаяся на 40 миль танковая колонна к северу от Киева за месяц практически не продвинулась вперед.

Неудивительно, что министр обороны России Сергей Шойгу исчез из поля зрения общественности, сославшись на "проблемы с сердцем". И должно быть, есть еще несколько высокопоставленных офицеров, которые со страхом ожидают очередного звонка из Кремля.

Истоки неудачи русских лежали в самом плане кампании, изобиловавшем множеством ошибок.

Первоначальная путинская стратегия вторжения — трехсторонняя атака на юг от границы с Беларусью до Киева, на север от Крыма в сторону Донбасса и общая атака на запад — была слишком амбициозной и требовательной к ресурсам.

Кроме того, необходимое быстрое наземное движение было обусловлено превосходством России в воздухе, чего они до сих пор не достигли благодаря тактически умело построенной системе ПВО Украины.

Воздушные операции не удалось интегрировать с сухопутными войсками. Их танки нужно поддерживать пехотой и артиллерией и защищать средствами ПВО.

Но, несмотря на сообщения о том, что Россия готовилась к вторжению вдоль границ Украины, в течение нескольких недель, когда была предпринята первая атака, взаимодействие между воздушными и наземными войсками отсутствовало.

Танки стали легкой добычей

Что еще хуже, российские танки Т-90 и Т-72 времен холодной войны легко повреждаются противотанковым вооружением и с трудом поддаются ремонту.

На это наложился тыловой хаос: перебои снабжения линии фронта предметами первой необходимости, такими как топливо, вода, боеприпасы, для поддержки наступающих сил. Это привело к кошмару зажатых, как бревна танков к северу от Киева.

Если бы у украинцев было больше авиации, то эта 40-мильная колонна машин могла бы сделать печально известные сцены на Басра-роуд в Ираке в 1991 году похожими на пикник в парке.

И почему русские не развернули свои современные танки Т-14 "Армата"? Почему эти танки четвертого поколения с их ракетами с лазерным наведением отсутствовали на поле боя, остается загадкой. Возможно, как и у многих современных машин, у Т-14 все еще есть проблемы технической доработкой.

Однако планы и оборудование — это всего лишь два из трех элементов общей боевой мощи, а третий элемент — это человеческий фактор.

Психологическое давление на солдат и офицеров

Нет никаких сомнений в том, что российские подразделения были намеренно дезинформированы о том, что операция должна стать чем-то вроде миротворческой миссии и что российские войска будут встречены как освободители.

Из видеороликов в социальных сетях мы видели, что, когда российские военные сталкиваются с реальностью, они видят, что украинцы полны решимости защищать свою нацию — эти молодые русские шокированы и часто деморализованы.

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Более того, отсутствие в структуре российской армии сильного младшего офицерского и сержантского корпуса привело к тому, что молодые призывники остались без руководящего состава низшего звена, составляющего костяк успешных армий.

Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на офицеров всех рангов, заставляя их идти вперед и вести своих солдат, о чем свидетельствуют хорошо задокументированные случаи гибели в бою почти 20 полковников и генералов.

Усугублением этого растущего списка жертв, несомненно, была очень плохая безопасность связи. Слишком много российских подразделений прибегают к использованию незащищенной украинской сети мобильной связи 3G, что делает перехват для Киева относительно простым и позволяет определить цели для точной атаки.

Перед лицом этих слабостей украинцы сделали все, чего не сделали русские.

Движимые неутомимым инстинктом выживания, украинская армия и наспех сформированные отряды бойцов-добровольцев продемонстрировали решимость и целеустремленность, которые войдут в военную историю.

Несмотря на то, что русские преобладают в численности и вооружении, украинцы с успехом использовали свои старые танки Т-64 и Т-72 в сочетании с многочисленными и современными противотанковыми средствами, и средствами ПВО, поставляемыми с Запада.

Остается главный вопрос: чем все это закончится?

Несмотря на относительный успех украинцев до сих пор, большие батальоны России вполне могут сокрушить своего меньшего противника, но ценой растущих затрат.

Не имея возможности прорваться в центры городов на земле и уж точно не в Киев, русские будут вынуждены стоять в стороне и обстреливать своего врага, возможно, почти до полного уничтожения, как Мариуполь.

Тем временем впечатляющее лидерство президента Владимира Зеленского и эффективность его сил в сдерживании русских дают ему возможность выиграть время за столом переговоров.

Следует надеяться, что результат придет скорее раньше, чем позже.

[ + – ] Солдат ВСУ на блокпосту под Харьковом, 26 марта 2022 г. Фото: УНИАН

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