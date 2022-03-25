Путин лично подготовил и утвердил план вторжения в Украину, — Медведев

Замглавы Совбеза РФ заявил, что Россия все еще хочет превратить украинское государство в "нормального соседа".

План начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подготовил и утвердил российский президент Владимир Путин. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, президент страны в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев.

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"Ход операции, планы по ее проведению определяются верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент (РФ Владимир Путин). Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден верховным главнокомандующим", — сказал Медведев.

Также российский чиновник заявил, что российские власти будут продолжать добиваться нейтрального статуса Украины, отмены "антироссийской" политики на ее территории, "демилитаризации" и превращения государства в "нормального соседа".

"Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция должна продолжаться, как это и было задумано президентом страны", — добавил Медведев.

По словам руководителя Офиса президента Михаил Подоляка, Медведев своим заявлением публично зафиксировал, что "решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающий атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ".

"Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", — считает Подоляк.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российская элита рассматривает возможность отстранения Путина от власти и рассматривает для этого разные способы, включая отравление.

В интервью Фокусу бывший президент Польши Александр Квасьневский (1995—2005 гг.) выразил мнение, что Путин еще не готов к переговорам по поводу вторжения в Украину.