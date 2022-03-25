Путін особисто підготував і затвердив план вторгнення в Україну, — Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що Росія все ще хоче перетворити українську державу на "нормального сусіда".

План початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підготував і затвердив російський президент Володимир Путін. Про це в інтерв'ю "РІА Новини" заявив заступник голови Ради безпеки РФ, президент країни у 2008-2012 роках Дмитро Медведєв.

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"Хід операції, плани щодо її проведення визначаються верховним головнокомандувачем. За Конституцією ним є президент (РФ Володимир Путін). Президент свої оцінки давав. Операція розвивається за планом. Цей план підготовлений і затверджений верховним головнокомандувачем", — сказав Медведєв.

Також російський чиновник заявив, що російська влада продовжуватиме домагатися нейтрального статусу України, скасування "антиросійської" політики на її території, "демілітаризації" та перетворення держави на "нормального сусіда".

"Тому до досягнення результатів щодо демілітаризації та денацифікації України операція має продовжуватися, як це і було задумано президентом країни", — додав Медведєв.

За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Медведєв своєю заявою публічно зафіксував, що "рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, що передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ".

"Важливий симптом — панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", — вважає Подоляк.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, російська еліта розглядає можливість усунення Путіна від влади та розглядає для цього різні способи, враховуючи отруєння.

В інтерв'ю Фокусу колишній президент Польщі Олександр Квасневський (1995—2005 рр.) висловив думку, що Путін ще не готовий до переговорів щодо вторгнення в Україну.