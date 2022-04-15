По примеру "Нептуна" и "Стугны". Какая программа развития вооружений нужна Украине

Не отказываясь от иностранной поддержки оружием, Украине необходимо развивать собственный оборонпром. Проблема в том, что в стране ни 3 года назад, ни сейчас нет ни одной программы развития определенных категорий вооружения. Мнение.

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Как показывает пример "Нептуна" и "Стугны", мы можем самостоятельно производить современное мощное оружие. Сейчас противники и сторонники власти до хрипоты спорят, кто что закупил, но проблема более глобальная.

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Проблема в том, что в Украине ни 3 года назад, ни сейчас нет ни одной программы развития определенных категорий вооружения. Те же "Нептун" и "Вільха" на самом деле были результатами инициативы самих предприятий. Которые занимались этим на свой страх и риск, поскольку не было уверенности, что конечный продукт будет интересен государству.

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Проекту "Нептун" повезло, но сколько продуктов не заинтересовали государство? То же предприятие "Луч", разработчик "Нептуна", предлагало властям разработать ПВО. Кто этим заинтересовался? Никто. Ни предыдущие, ни нынешние.

А еще "Луч" разработал ударный беспилотник – "Сокол 300". Его купили? Нет. Предпочтение отдали "Байракторам". Хотя тот же "Байрактар" – это продукт государственной программы по созданию турецкого национального беспилотника. Я не говорю, что не нужно было покупать Байрактары, но ведь можно заказать и свой тоже?

А когда "Мотор Сич" создала вертолет, разве он кого-то заинтересовал? Нет. Мы закупили французские. А сейчас радуемся советским вертолетам Ми-17 от США.

В целом, вместо того, чтобы спорить, чей президент лучше, нужно осознать, что проблема системная и не зависит от какой-то личности. Пока мы будем "забивать болт" на собственное производство, толку в стране не будет.

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