"Стугна" против танка. Почему противостояние с Россией полностью изменит концепцию ведения войны
"Современная война показала неэффективность танков против мобильных и незаметных групп бойцов из ПТРК". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Как бы цинично это ни звучало, но война – лучшая возможность проверить эффективность оружия.
И именно эта война против второй армии мира продемонстрировала эффективность: Байрактаров, Джавелинов, NLAW, Стингеров… и нашей "Стугны".
Также нет сомнений в том, что эта война с Россией полностью изменит концепцию ведения войны. Как в свое время битва при Креси, а затем при Пуатье показала неэффективность французского бронированного рыцарства против английских длинных луков. И это стало началом конца тяжелой кавалерии и эпохи рыцарства в целом, целью которой был прорыв обороны противника, на что тогда делали ставку французы.
Так и современная война показала неэффективность танков против мобильных и незаметных групп бойцов с ПТРК. Не думаю, что танки исчезнут, но точно будет пересмотрена концепция о том, что танки без поддержки пехоты могут совершать глубокие прорывы в обороне противника.
Поэтому у меня нет сомнений, что за этим противотанковым оружием будут стоять очереди желающих.
С другой стороны, война с РФ показала неэффективность дорогого и широко разрекламированного "аналоговнет". Оказалось, что их может уничтожать даже старое советское оружие. И это тоже будет удар по имиджу России.Важно