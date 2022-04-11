"Стугна" против танка. Почему противостояние с Россией полностью изменит концепцию ведения войны

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Как бы цинично это ни звучало, но война – лучшая возможность проверить эффективность оружия.

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И именно эта война против второй армии мира продемонстрировала эффективность: Байрактаров, Джавелинов, NLAW, Стингеров… и нашей "Стугны".

Также нет сомнений в том, что эта война с Россией полностью изменит концепцию ведения войны. Как в свое время битва при Креси, а затем при Пуатье показала неэффективность французского бронированного рыцарства против английских длинных луков. И это стало началом конца тяжелой кавалерии и эпохи рыцарства в целом, целью которой был прорыв обороны противника, на что тогда делали ставку французы.

Так и современная война показала неэффективность танков против мобильных и незаметных групп бойцов с ПТРК. Не думаю, что танки исчезнут, но точно будет пересмотрена концепция о том, что танки без поддержки пехоты могут совершать глубокие прорывы в обороне противника.

Поэтому у меня нет сомнений, что за этим противотанковым оружием будут стоять очереди желающих.

С другой стороны, война с РФ показала неэффективность дорогого и широко разрекламированного "аналоговнет". Оказалось, что их может уничтожать даже старое советское оружие. И это тоже будет удар по имиджу России.

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