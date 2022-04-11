"Стугна" проти танка. Чому протистояння з Росією повністю змінить концепцію ведення війни

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Як би цинічно це не звучало, але війна — найкраща можливість перевірити ефективність зброї.

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І саме ця війна проти другої армії світу продемонструвала ефективність: Байрактарів, Джавелінів, NLAW, Стінгерів… і нашої Стугни.

Також нема сумнівів, що ця війна повністю змінить концепцію ведення війни. Як в свій час битва при Кресі, а потім при Пуатьє показала неефективність французького броньованого лицарства проти англійських довгих луків. І це стало початком кінця важкої кавалерії та епохи лицарства в цілому, ціллю якої був прорив оборони супротивника, на що тоді робили ставку французи.

Так і сучасна війна показала неефективність танків проти мобільних і непомітних груп бійців із ПТРК. Не думаю, що танки зникнуть, але точно буде переглянута концепція про те, що танки без підтримки піхоти можуть робити глибокі прориви в обороні противника.

Тому в мене нема сумнівів, що за цією протитанковою зброєю будуть стояти черги охочих.

З іншої сторони, війна показала неефективність дорогогота широко розрекламованого "аналоговнет". Адже виявилось, що їх може знищувати навіть стара радянська зброя. І це також буде удар по іміджу Росії.

Джерело.

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