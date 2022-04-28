Германия согласилась передать Украине тяжелое вооружение: как голосовал Бундестаг (фото)

ВСУ получат немецкие артиллерийские системы только по согласованию с НАТО. Некоторые депутаты Бундестага боятся, что поставки оружия втянут страну в войну.

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Депутаты немецкого Бундестага 28 апреля одобрили поставки тяжелого вооружения Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба парламента Германии.

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Решению предшествовали часовые дебаты, в итоге 586 депутатов высказались "за", 100 были против, еще 7 – воздержались, заявили в Бундестаге.

Лидер парламентской фракции "зеленых" Бритта Хассельманн считает поставки тяжелого вооружения ВСУ уравновешивающим фактором.

"Мы взвешиваем решения и сомневаемся. Германия не может стать участником войны, с одной стороны, и оставить Украину беззащитной перед Россией, с другой. Решения всегда руководствуются твердым принципом – уставом ООН, по которому Украина имеет неограниченное право на самооборону", – подчеркнула политик.

[ + – ] Лидер ХДС говорит, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет себя "неуверенно и слабо"

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет себя "неуверенно и слабо" перед лицом агрессии РФ.

"Шольц неделями молчал, оставил проблему открытой, отвечал на все вопросы уклончиво. Это не благоразумие. Это нерешительность, промедление и робость", – заявил он.

Лидер партии и парламентской группы AfD Тино Хрупалла и депутат от Левой партии Дитмар Барч думают, что дальнейшие поставки оружия Украине втянут Германию в войну. Двое политиков боятся также ядерной войны.

[ + – ] Самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 также могут отправить для ВСУ

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что предложение под названием "Защита мира и свободы в Европе — всесторонняя поддержка Украины" приняли подавляющим большинством голосов. Правительство Германии теперь сможет поставлять Украине сложные артиллерийские системы, экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном контакте с партнерами по НАТО.

Поставки тяжелого вооружения из Германии – реакция Украины и РФ

Советник главы Офиса президента Украины поразился единству Бундестага при голосовании.

"Германия сказала свое слово. 586 голосов за предоставление Украине тяжелого вооружения! Единство Бундестага поражает. Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии", – написал он в Twitter.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на эту новость сдержаннее.

"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", – написал он в Telegram.

Напомним, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт разрешила поставлять ВСУ подержанные самоходные установки Gepard. Эти машины могут делать до 1,1 тыс. выстрелов в минуту.

Немецкий производитель Rheinmetall также готов передать Украине 88 танков Leopard, но еще ждет одобрения канцлера.

Фокус уже разбирался, как промедление поставок тяжелого вооружения для ВСУ отразится на внутренней политической системе Германии.