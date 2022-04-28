Німеччина погодилася передати Україні важке озброєння: як голосував Бундестаг (фото)

ЗСУ отримають німецькі артилерійські системи лише за погодженням із НАТО. Деякі депутати Бундестагу бояться, що постачання зброї втягне країну у війну.

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Депутати німецького Бундестагу 28 квітня схвалили постачання важкого озброєння Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба парламенту Німеччини.

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Вирішенню передували годинні дебати, у результаті 586 депутатів висловилися "за", 100 були проти, ще 7 — утрималися, заявили в Бундестазі.

Лідер парламентської фракції "зелених" Брітта Гассельман вважає постачання важкого озброєння ЗСУ врівноважувальним фактором.

"Ми зважуємо рішення та сумніваємося. Німеччина не може стати учасником війни, з одного боку, і залишити Україну беззахисною перед Росією, з іншого. Рішення завжди керуються твердим принципом — статутом ООН, за яким Україна має необмежене право на самооборону", — наголосила політикиня.

[ + – ] Лідер ХДС каже, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поводиться "невпевнено та слабо"

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поводиться "невпевнено та слабо" перед агресією РФ.

"Шольц тижнями мовчав, залишив проблему відкритою, відповідав на всі питання ухильно. Це не розсудливість. Це нерішучість, зволікання та боязкість", — заявив він.

Лідер партії та парламентської групи AfD Тіно Хрупалла та депутат від Лівої партії Дітмар Барч вважають, що подальші постачання зброї Україні втягнуть Німеччину у війну. Двоє політиків бояться також ядерної війни.

[ + – ] Самохідну артилерійську установку Panzerhaubitze 2000 також можуть надіслати для ЗСУ

Німецький журнал Der Spiegel пише, що пропозицію під назвою "Захист миру та свободи в Європі — всебічна підтримка України" прийняли переважною більшістю голосів. Уряд Німеччини тепер зможе постачати Україні складні артилерійські системи, експорт озброєнь обговорюватиметься в тісному контакті з партнерами з НАТО.

Постачання важкого озброєння з Німеччини — реакція України та РФ

Радник глави Офісу президента України вразився єдності Бундестагу під час голосування.

"Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні важкого озброєння! Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як одне з останніх цвяхів у труну путінського лобізму в Європі та повернення лідерства Німеччини", — написав він у Twitter.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на цю новину стриманіше.

"Мабуть, німецьким законодавцям не дають спокою лаври їхніх попередників, які засідали в німецькому парламенті під іншою назвою минулого століття. Це сумно для парламенту. Сумно закінчується", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дозволила постачати ЗСУ уживані самохідні установки Gepard. Ці машини можуть робити до 1,1 тис. пострілів за хвилину.

Німецький виробник Rheinmetall також готовий передати Україні 88 танків Leopard, але ще чекає на схвалення канцлера.

Фокус уже розбирався, як зволікання постачання важкого озброєння для ЗСУ позначиться на внутрішній політичній системі Німеччини.