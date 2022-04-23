Уйдет ли Шольц в отставку? Украина как яблоко раздора в Берлине

Отказ от поставок тяжелого вооружения Украине может быть поводом для политических изменений в Германии. Теплые отношения Берлина с Москвой скрывать все сложнее.

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Из Берлина с любовью

До начала полномасштабного вторжения России представители Германии часто объясняли свое нежелание поставлять Украине оружие ошибками прошлого — мол, Берлин никогда не сделает того, что может привести к эскалации и повторению событий Второй мировой войны, поэтому выступает исключительно за дипломатический путь решения конфликта.

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С одной стороны – оправдание довольно благородное. С другой – отказ Германии поставлять Украине вооружение для защиты усиливает позиции нашего противника.

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И хотя Германия всегда ссылалась на историю, история ее ничему не научила. В послевоенный период уже было несколько конфликтов, когда запрет на поставки вооружения не прекращал войну, а помогал агрессору.

Так было в начале 1990-х на территории бывшей Югославии — когда сербская армия, которая имела преимущество над хорватской и боснийской, под командованием президента Югославии Слободана Милошевича и генерала Ратко Младича, напала на них, Европа ввела эмбарго на поставки вооружения в регион. Боснийцы были вынуждены защищаться своей слабой армией. Весь мир наблюдал, как насиловали женщин, убивали мирное население, принуждали к бегству. В 2014 году украинская ситуация была похожа на боснийскую.

В 2014 году Совет Евросоюза в ответ на оккупацию Крыма и поддержку "республик" на востоке Украины запретил продавать оружие России. Нельзя было продавать оружие и Украине. И Германия все эти годы была одним из главных противником военной помощи Украине, не предоставляя и свою помощь (лично канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году категорически выступила против поддержки Украины оружием), и тормозя поставки от государств — членов НАТО.

И то время как Украина получала в лучшем случае бронежилеты и каски, Европа продавала России оружие. Расследование команды Investigate Europe, опубликованное 17 марта 2022 года, показало, что государства ЕС экспортировали в РФ оружие после эмбарго 2014 года и по крайней мере до 2020 года. В их числе были Франция, Австрия, Хорватия, Финляндия и Германия. Речь шла, в частности, о поставках специального оборудования, необходимого для производства ракетной техники.

Накануне российского вторжения в Украину немецкая пресса начала открыто говорить, что Украине необходимо поставлять оружие. В Der Spiegel вышла редакционная колонка "Позиция Германии по отношению к оружию для Украины не имеет смысла". Не последнюю роль в процессе сыграло выступление командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха, который в январе 2022 года заявил о необходимости "уважать Путина", выступил против Украины и Грузии в НАТО. Вице-адмерала уволили, но его слова как повод задуматься остались.

После 24 февраля и новой волны агрессии России против Украины Германия все же решилась на поставки оружия – передала Вооруженным Силам Украины 1000 противотанковых систем и 500 ракет в противотанковый ракетный комплекс Stinger. В последствии Берлин включился и в санкционную борьбу против России. Правда, не особенно активно. Эксперты отмечают, что именно Германия выступала против того, чтобы от системы SWIFT были отключены не все российские банки, а только некоторые, которые и так находились под санкциями. Берлин фактические блокирует начало газового и нефтяного эмбарго.

Личные ограничения

С конца февраля по начало марта Берлин поставил в Украину вооружения и оборонных товаров на сумму более 180 млн евро. В списке: пулеметы и боеприпасы к ним, гранатометы, зенитные ракеты – все, кроме тяжелого вооружения. Хотя Украина заявила о готовности купить, например, гаубицы Panzerhaubitze 2000. Однако Германия не дала обещания продать.

На днях стало известно, что Берлин сократил вдвое возможный экспортный список вооружений для Украины, вычеркнув из него тяжелое вооружение. По информации немецкого издания Bild, изменения внесены "как всегда по требованию ведомства канцлера". Список сократился с 48 до 24 страниц, а из пятнадцати видов вооружений, о которых просила Украина, осталось всего три позиции. И все это из-за личной позиции канцлера Германии Олафа Шольца.

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"После того, как в Германии Ангела Меркель 16 лет строила пророссийскую позицию, а основу внешней политики Германии составляла дружба с Россией, Шольц стал либо заложником этой политики, либо он ее продолжает, – говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов. – Но судя по последним событиям, он лично создает преграды поставкам тяжелого вооружения в Украину".

Эксперт называет оружие, кроме самоходных артиллерийских установок, которое не попало в короткий список Шольца.

"Мы видим, что общество в Германии настроено на помощь Украине, Бундестаг готов помогать, производители оружия постоянно предоставляют списки того, что они готовы поставить хоть в Украину хоть завтра, а Шольц говорит "нет". Украине важно получить не только вооружение советского образца, но и новейшее тяжелое вооружение – танки, бронемашины и артиллерию. Производители оружия в Германии готовы поставлять танки Leopard, гусеничные боевые машины пехоты Marder, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, но Шольц оставил в списке противотанковые гранатометы, стрелковое оружие, гранаты", – продолжает Жданов.

Падение рейтингов

Такая позиция Германии вызывает недоумение не только в Украине. Стоит напомнить об отмене визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: президент Владимир Зеленский отказался с ним встречаться в Киеве, намекнув, что ждет Шольца. Такую официальную позицию не понимают и внутри страны.

Как замечают немецкие медиа, что Шольц "очень неохотно общается – будь то публично или в рамках своей правительственной коалиции", считая, что "молчание само по себе является хорошей политикой". И внутри страны растет недовольство Шольцем, мол, голос Германии не слышен в Европе, она теряет лидирующие позиции. К тому же на политиков Германии влияет и тот факт, что Украине уже помогают другие страны, которые традиционно считаются партнерами России, но при этом приняли решение помогать Украине, например, Италия.

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Тем временем Шольц уже после того, как информация об ограничениях поставок оружия в Украину стала публичной, еще раз подтвердил, что его решение – не случайно. По его словам, Германия не может предоставить Украине тяжелое вооружение Бундесвера, ведь существует угроза российской агрессии против НАТО, и у его страны должна быть "возможность всегда защищать территорию альянса".

Шольц убежден: лучшим вариантом является предоставить Украине советское вооружение, с которым украинская армия умеет обращаться, и он ведет переговоры с европейскими странами о поставках. И Германия уже договорилась, что Словения передаст Украине несколько своих танков Т-72, ​​а Германия ей – бронемашины Marder и Fuchs.

Эксперты говорят, что нежелание Шольца поставлять Украине тяжелое вооружение может стоить ему политической репутации и даже кресла.

Он часто слышит критику в свой адрес. Например, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что у Германии нет "времени на дискуссии по этому вопросу" и потребовала внести ясность. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о долгосрочной военной поддержке и готовности обеспечить Украину более сложными системами вооружений.

"Германия может внести более крупную лепту", — уточнила Бербок. И что самое важное – поставки тяжелого вооружения в Украину поддерживает общественность.

Может ли это всеобщее недовольство вылиться в отставку Олафа Шольца? Политики всерьез заговорили о возможности вынесения вопроса поставок оружия Украине на рассмотрение Бундестага. Следующая неделя будет пленарной. И во фракции ХДС (самой крупной политсилы парламентской оппозиции) в немецком парламенте уже заявили, что партия готова это сделать, если Шольц будет продолжать политику ограничений.