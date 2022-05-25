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Ситуация на Донбассе может стать хуже: Кулеба призвал США как можно скорее передать MLRS

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MLRS способна вести огонь на 70 км

По словам главы МИД, другие страны не передают Украине РСЗО, пока это не сделал Вашингтон, а без такого вооружения невозможно будет освободить и Херсон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Вашингтон как можно скорее передать Украины системы залпового огня MLRS иначе ситуация на Донбассе может стать хуже. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, у него было уже около 10 двухсторонних встреч, на которых он просил о передаче MLRS Украине. В ответ он получал вопрос: "Американцы уже дали вам их?". Поэтому Вашингтон должен сдержать обещание и передать РСЗО Украине как можно скорее, вслед за ними последуют и поставки из других стран.

"Если мы не получим MLRS ASAP, ситуация на Донбассе станет даже хуже, чем сейчас. Я не хочу, чтобы у кого-то возникло чувство, что с войной все более-менее в порядке. Ситуация на Донбассе очень плохая. Некоторые села больше не существуют физически, потому что они в руинах", — заявил Кулеба.

Также он подчеркнул, что без американских систем залпового огня не удастся освободить Херсон. А из-за этого остается стратегическая угроза для всей центральной и юго-западной Украине. Россия продолжит воровать украинское зерно.

Вместе с тем министр отмечает, что сейчас ситуация с поставками оружиями лучше, чем была еще месяц назад. США заслуживают тут признательности за координацию всех усилий и организацию группы "Рамштайн".

Напомним, 21 мая президент Украины Зеленский заявил, что ожидает позитивного решения о передаче РСЗО MLRS ВСУ на заседании "Рамштайн".

26 апреля гендиректор фонда "Повернись живим" заявил, что американские М142 HIMARS уже в Украине. Однако эта информация не подтвердилась.