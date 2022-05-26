Війська РФ штурмують Лиман у районі Слов'янська: хто контролює місто (відео)

Одна з цілей, яку переслідують ворожі війська, — відновлення наступу на Слов'янськ. Лиман при цьому вже частково зайнятий ворогом.

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Російські війська намагаються взяти під контроль Лиман, щоб відновити наступ на Слов'янськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосередив на взятті під повний контроль населений пункт Лиман і спробах покращити тактичне становище поблизу Сєвєродонецька й Авдіївки", — зазначали у зведенні.

Російським військам вдалося зайти в місто та захопити деякі адміністративні будівлі. Російські пропагандисти публікують відео про те, як вони вивішують прапор РФ і СРСР над будинком міської ради. Він розташований у північній частині міста, куди змогли зайти ворожі війська.

[ + – ] Міська рада Лимана

Що контролює ЗСУ?

Нині основні бої ведуться в районі залізниці та південних околиць міста, яку контролюють Збройні сили України. Російські війська працюють усім наявним озброєнням, проте вони зазнають великих втрат. При цьому ЗСУ не зможуть довго протриматися в місті, вважає блогер "Василь Стус" у "Твіттері", який займається війною в Україні.

[ + – ] Карта контролю ЗСУ

Разом із відео, на якому українські військові відступають із міста машиною, з'явилося й інше — позиції ЗСУ в лісах на півдні Лимана.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Лимані одна з найскладніших ситуацій на фронті.

"У Лимані дуже важка ситуація, місто постійно обстрілюється. Лиман зараз частково під їхнім контролем. Їх постійно вибивають, вони заходять знову — їхня важка артилерія, танки заходять на околиці міста, щоб вести обстріл і зайняти центр міста, а надалі й територію всієї Лиманської громади", — резюмував Кириленко 24 травня.

Які цілі має РФ?

Як пише Інститут вивчення війни, російські сили в Ізюмі, можливо, спробують скоординувати зусилля з російськими частинами в Лимані, щоб розпочати наступ на Сіверськ, населений пункт, розташований на великій автомагістралі за 30 км на захід від Сєвєродонецька.

[ + – ] Шляхи наступу РФ на Лиман і Сіверськ

За даними місцевих жителів, російські війська в зайнятих районах уже обходять житлові будинки, перевіряючи документи городян. У місті залишилося близько 8000 людей із 23 000.

[ + – ] Російські війська вже обходять будинки в Лимані

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ намагаються відновити наступ на Слов'янськ. Російські війська намагаються вийти на адмінкордони Луганської області.