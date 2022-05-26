Війська РФ штурмують Лиман у районі Слов'янська: хто контролює місто (відео)
Одна з цілей, яку переслідують ворожі війська, — відновлення наступу на Слов'янськ. Лиман при цьому вже частково зайнятий ворогом.
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Російські війська намагаються взяти під контроль Лиман, щоб відновити наступ на Слов'янськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосередив на взятті під повний контроль населений пункт Лиман і спробах покращити тактичне становище поблизу Сєвєродонецька й Авдіївки", — зазначали у зведенні.
Російським військам вдалося зайти в місто та захопити деякі адміністративні будівлі. Російські пропагандисти публікують відео про те, як вони вивішують прапор РФ і СРСР над будинком міської ради. Він розташований у північній частині міста, куди змогли зайти ворожі війська.
Що контролює ЗСУ?
Нині основні бої ведуться в районі залізниці та південних околиць міста, яку контролюють Збройні сили України. Російські війська працюють усім наявним озброєнням, проте вони зазнають великих втрат. При цьому ЗСУ не зможуть довго протриматися в місті, вважає блогер "Василь Стус" у "Твіттері", який займається війною в Україні.
Разом із відео, на якому українські військові відступають із міста машиною, з'явилося й інше — позиції ЗСУ в лісах на півдні Лимана.
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Лимані одна з найскладніших ситуацій на фронті.
"У Лимані дуже важка ситуація, місто постійно обстрілюється. Лиман зараз частково під їхнім контролем. Їх постійно вибивають, вони заходять знову — їхня важка артилерія, танки заходять на околиці міста, щоб вести обстріл і зайняти центр міста, а надалі й територію всієї Лиманської громади", — резюмував Кириленко 24 травня.
Які цілі має РФ?
Як пише Інститут вивчення війни, російські сили в Ізюмі, можливо, спробують скоординувати зусилля з російськими частинами в Лимані, щоб розпочати наступ на Сіверськ, населений пункт, розташований на великій автомагістралі за 30 км на захід від Сєвєродонецька.
За даними місцевих жителів, російські війська в зайнятих районах уже обходять житлові будинки, перевіряючи документи городян. У місті залишилося близько 8000 людей із 23 000.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ намагаються відновити наступ на Слов'янськ. Російські війська намагаються вийти на адмінкордони Луганської області.