Працюють усіма видами зброї: ЗС РФ намагаються вийти на адмінкордони Луганської області

Російські війська планують відновити наступ на Слов'янському та Лиманському напрямках.

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Російські війська обстрілюють позиції ЗСУ на сході України. Найгарячіші точки на Донецькому напрямку та в Луганській області. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 травня.

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ЗС РФ обстріляли з артилерії та авіації населені пункти Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка та Тернова, щоб не дати українським військам вийти на кордон із РФ у Харківській області.

Ситуація на Донеччині

Війська РФ ведуть підготовку своїх сил на відновлення наступу на Слов'янському напрямі. Протягом дня ворожі війська обстрілювали Велику Комишуваху та Довгеньке в Харківській області.

Також ЗС РФ ведуть підготовку до наступу в Лиманському напрямі.

На Луганщині російські окупанти намагаються прорвати оборону українських сил, щоб вийти на адміністративні кордони області. Для цього окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з усіх видів зброї, зокрема, авіації. Також було завдано ударів по Врубівці та Бахмуту.

Крім цього, ЗС РФ обстріляли Липове, Василівку, Мар'їнку та Новомихайлівку в Донецькій області, проте успіху вони не мали.

Запорізький напрямок

Ворожі війська на Запорізькому напрямі активних наступальних дій не проводили. Проте велися обстріли по таких населених пунктах:

Ольговське Затишшя Гуляй-Поле Оріхове Новоданилівка Кам'янське

РФ продовжує приховану мобілізацію

Командування окупантів продовжує заходи щодо прихованої мобілізації, щоб відновити втрати серед особового складу. Для цього до ЗС РФ залучають осіб на тимчасово окупованих території України.

Для посилення угруповань ворог формує резерви зі складу 36-ої загальновійськової армії Східного військового округу й активно використовує транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних із Україною районів.

Також окупанти "націоналізують" компанії-представників телекомунікаційних послуг.

Нагадаємо, російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Цей міст руйнують уже вдруге. Перший раз ЗС РФ розбили його у 2014 році.

Також повідомлялося, що в Харківській області виявили тіло російського підполковника Герасимова. Його та ще кілька тіл закопали місцеві жителі.