На Харківщині знайшли тіло російського підполковника Герасимова (фото)

Убитих російських солдатів зібрали та поховали місцеві жителі. Усього виявлено шість трупів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Про те, що Росія не дуже переймається доставкою своїх загиблих солдатів для поховання їх на батьківщині, йшлося вже багато разів. Чергове підтвердження опублікував керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Болвінов показав кадри поховань російських солдатів у Золочівському районі, про які правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Вони були без будь-яких табличок, і єдине, що видавало могили, — безіменні хрести.

Фото: Нацполіція

"Нам довелося розрити ці могили — для встановлення осіб і їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені в забиранні вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменому одязі ЗС РФ, один із них — підполковник Герасимов В.С. Коли ми допитали місцевих жителів, ми дізналися, що це поховали місцеві, бо православні. Наш народ — непереможний", — написав він.

Зазначимо, що виявлений Герасимов В.С. — майже повний тезка начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, по батькові якого Васильович.

Раніше про трупи російських солдатів, які вже третій місяць поспіль перебувають у спеціальних вагонах-рефрижераторах на території нашої країни, повідомляла й "Укрзалізниця". Керівництво УЗ вже неодноразово закликало Росію вивезти рештки своїх бійців і передати їх на похорон сім'ям загиблих.

Встановити особи близько 250 загиблих досить складно, оскільки перед бойовими діями в солдатів їхні командири забрали документи.

Нагадаємо, ЗС РФ вивозять із передової "вантаж 200" вночі, щоб приховати свої втрати. Доставка загиблих росіян, за словами окупантів, затягується на кілька днів, через що родичам приходять напіврозкладені тіла.

Починаючи з 24 лютого, в Україні загинуло майже 29 тисяч російських загарбників.